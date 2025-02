"È educazione, di altre frasi non so nulla"

"Frasi consolatorie? Sinceramente non so a che cosa si faccia riferimento. Gli operatori del Cup (Centro unico di prenotazione, ndr) si comportano giustamente con educazione, e questo sì, ma non so che cosa si intenda per frasi consolatorie". A rispondere alle polemiche sollevate dalla Cisl Fp di Ascoli è l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini. "Più che replicare a Cipollini (responsabile territoriale per il Piceno della Cisl Fp, ndr), vorrei elencare i numeri relativi alle prestazioni sanitarie nelle Marche – ribatte il vicepresidente della giunta regionale delle Marche –. Per quelle a dieci giorni, ad esempio, c’è una copertura pari al 96 per cento. E credo che si tratti di una risposta significativa: vuol dire che su un milione di richieste, per fare un esempio pratico, riusciamo a soddisfarne in tempo addirittura 960mila. È ovvio che si lamenteranno gli altri quarantamila, ma andrebbe maggiormente considerata la stragrande percentuale di prestazioni che invece sono coperte. Purtroppo gli ospedali non sono delle pizzerie e non riusciamo a sapere in anticipo quante visite potranno essere effettuate in un giorno". "Ma una cosa è certa: siamo tra le prime cinque regioni in Italia per prestazioni garantite – rivendica Saltamartini –. Tra l’altro, è tutto monitorato da parte del ministero della salute. Accade spesso che il numero di richieste sia largamente superiore all’offerta giornaliera e in quel caso l’Ast può provare ad aumentare il numero delle prestazioni tramite ore aggiuntive del personale o rivolgersi al mercato. Però, nelle Marche, i numeri sono positivi e il ministero ha tutto sotto controllo".

Saltamartini, poi, replica anche alle accuse rivolte dalla Cisl ascolana al servizio di ‘presa in carico’. "Si tratta di una novità importantissima, che ci permette di dare maggiori certezze ai cittadini – dice ancora l’assessore regionale alla sanità –. Voglio spiegarmi meglio: mentre in passato si invitavano gli utenti a riprovare a chiamare nei giorni successivi, in questo caso è l’Ast a ricontattarli per riuscire a soddisfare le loro richieste il prima possibile. Francamente, non comprendo questa polemica".

m. p.