E Gasparri rilancia: "Forza Italia sarà la seconda forza"

"Forza Italia è un catalizzatore dell’area moderata, che in una regione come le Marche può fare la differenza e assicurare la vittoria al centrodestra". Il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia, ieri mattina a Pesaro ha confermato la volontà del partito di affermarsi, in queste elezioni, come seconda forza politica dietro Fd’I e davanti alla Lega. "In tutte le previsioni il centrodestra marchigiano è largamente favorito – dice – e il centrosinistra, disperato per la sconfitta che lo attende, ha persino portato in un programma tv la polemica sulla candidatura di un consigliere regionale (il riferimento è ad Andrea Putzu di Fd’I, ndr), quando noi abbiamo sempre evitato di fare riferimento alle vicende giudiziarie di Ricci". Poi però non si risparmia la battuta in un video girato davanti al maxi casco realizzato in onore di Valentino Rossi e finito nell’inchiesta Affidopoli.

"Ho l’impressione – ironizza Gasparri – che all’indomani del risultato il nostro avversario dirà davanti al casco: ‘mi sa che stavolta casco male’". Gasparri, a Pesaro per sostenere i candidati di Forza Italia della provincia (Stefano Aguzzi, assessore regionale uscente; Giovanni Dallasta, consigliere regionale; Emanuela Regini, presidente del Consiglio comunale di Colli al Metauro; Laura Scalbi, capogruppo in Consiglio a Urbino; Fernanda Sacchi, consigliere provinciale; Emanuele Petrucci, sindaco di Mombaroccio; Elia Rossi, sindaco di Monte Grimano Terme) si è soffermato sul tema della sicurezza. "L’Italia non vuole investire nel riarmo, ma in difesa e sicurezza – ha spiegato il senatore –, che si può declinare a diversi livelli. Infrastrutture e città più protette sono parte di una strategia più ampia di contrasto al terrorismo e all’immigrazione incontrollata. Anche a livello regionale è possibile sviluppare legislazioni specifiche per valorizzare le polizie locali e la videosorveglianza". Su microcriminalità giovanile e baby gang, Gasparri ha fatto riferimento "a comportamenti ribelli spesso legati all’uso di droghe, su cui non si può minimizzare, ed è inammissibile che il comune di Bologna pensi di distribuire le pipe a chi fa uso di crack, una droga pericolosa e dannosa". Per Gasparri è stata anche l’occasione per salutare un volto storico della destra pesarese, il 94enne Giuseppe Rubinacci, ex parlamentare ed ex tesoriere Msi.

Anna Marchetti