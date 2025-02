Ecco il piano dell’ateneo privato. Trecento posti in tutta la regione. E in Consiglio scoppia la bagarre

E Link Campus University sia. Con tre sedi nelle Marche e circa trecento posti per gli studenti: un centinaio a Fano per il corso di laurea magistrale in medicina, altrettanti ad Ascoli e l’ultima fetta a Macerata con il corso di odontoiatria. Già dal prossimo anno accademico. L’interrogazione della consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Marta Ruggeri, porta il caso in Consiglio regionale e chiama in causa l’assessore alla sanità, Filippo Saltamartini. Un botta e risposta in aula, che subito dopo si sposta nei corridoi di Palazzo Raffaello, con la consigliera a colloquio col presidente Acquaroli. Proprio il governatore, poi, terrà un punto stampa per spiegare nel dettaglio il possibile arrivo nelle Marche dell’università privata telematica, che conta su tre sedi accreditate e sette distaccate in varie regioni. Ma siamo ancora nel campo delle possibilità, perché la Regione ha sì espresso parere favorevole, ma in maniera consultiva e non vincolante. La decisione finale spetterà infatti al ministero dell’università e della ricerca.

Per la giunta regionale, l’ateneo privato è una opportunità di formazione, per l’opposizione "un favore agli interessi economici dei privati", come spiega Ruggeri. Ma Saltamartini parla di "interesse pubblico". Poi, la spiegazione del sì della Regione alla Link Campus University. "La Politecnica delle Marche non è in grado di formare i medici chiesti dal nostro sistema, che infatti sono formati anche in Emilia-Romagna, Umbria, Veneto e a Roma – dice l’assessore –. Le contestazioni pretestuose della minoranza sottraggono opportunità ai ragazzi marchigiani. Inoltre, diamo prospettive e opportunità a tutto il personale che insegna nelle facoltà di medicina, perché impartirà lezioni frontali (obbligo di frequenza per medicina, ndr). E poi i giovani non saranno costretti a spostarsi fuori regione o addirittura in Spagna, Bulgaria e Albania". "Contrari sono i rettori e il Pd – la chiosa di Saltamartini –, a favore tantissimi cittadini. Il problema è che la classe dirigente del Pd dovrebbe difendere gli interessi dei più deboli, invece difende le grandi corporazioni e i baroni della medicina".

Ma per Ruggeri il discorso non torna. "Avete accelerato il nulla osta senza la giusta concertazione – obietta –. Rettori, docenti, sindacati, studenti e medici hanno detto che non c’è necessità di un ateneo privato. Il presidente del cda della Link University risulterebbe tra i finanziatori della Lega. In questa mossa c’è la mano del deputato Mirco Carloni, che ha dato la notizia a tutti?" "Un leghista porta qui un’università privata quando il governo Meloni taglia di oltre il 3% i finanziamenti alle università pubbliche marchigiane", dice ancora la capogruppo dei Cinque Stelle, specificando anche quanto durerà la formazione dei medici, "minimo dieci anni, quando la curva delle difficoltà del personale sarà superata".

Così il presidente Acquaroli decide di intervenire sul tema. "Vista la grande carenza di personale medico sanitario – specifica –, in una logica di fabbisogno si è data una risposta favorevole a una domanda legittima". Da qui l’avvio dell’iter. "Noi teniamo molto anche alle nostre Università, a cui riconosciamo un ruolo determinante e centrale – aggiunge –. Ma non possiamo disconoscere il fabbisogno emergente, importantissimo in termini di formazione, di personale sanitario, che diventa un elemento discriminante per riuscire a garantire i servizi". L’obiettivo della Regione è di fare sì che nasca pure una collaborazione tra le università pubbliche e Link Campus University.