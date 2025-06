Ecco il polo di ricerca del gruppo Terna

Nasce nelle Marche, ad Ascoli, il nuovo hub di innovazione di Terna, gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia (foto): l’obiettivo è di creare un centro di eccellenza per accelerare innovazione e sviluppo di nuove tecnologie a favore della transizione energetica e della crescita dell’ecosistema imprenditoriale adriatico.

Due le iniziative previste nell’ambito del Terna Innovation Zone Adriatico: la prima, "OpenHUB", è un programma per supportare startup e pmi innovative, accelerando la crescita dell’imprenditoria locale grazie a sinergie con attori industriali, finanziari e istituzionali. La seconda iniziativa, invece, si chiamerà "OpenLAB" e sarà un laboratorio di sperimentazione di soluzioni ingegneristiche avanzate, in particolare nel campo dei cavi in corrente continua ad alta tensione e delle tecnologie in ambito marittimo.