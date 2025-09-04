Un autunno di incognite

Matteo Naccari
Un autunno di incognite
Cronaca
Ecco tutti i nomi per ogni provincia
4 set 2025
GIACOMO GIAMPIERI
Cronaca
Ecco la lista dei trenta candidati di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali, provincia per provincia.

Pesaro e Urbino: Francesco Baldelli, Nicola Baiocchi, Nicola Barbieri, Loretta Manocchi, Loretta Blasi, Francesca Ciacci e Annachiara Mascarucci.

Ancona: Marco Ausili, Giacomo Bugaro, Goffredo Brandoni, Corrado Canafoglia, Simone Cola, Mirella Battistoni, Angelica Lupacchini, Milva Magnani e Sirena Rosciani.

Macerata: Simone Livi, Pierpaolo Borroni, Mirco Braconi, Gemma Acciarresi, Silvia Luconi e Francesca D’Alessandro.

Fermo: Andrea Putzu, Gianluca Tulli, Francesca Ascenzi ed Elisabetta Ceroni.

Ascoli Piceno: Andrea Assenti, Andrea Cardilli, Francesca Pantaloni e Mariagrazia Concetti.

