Ecco tutti i nomi per ogni provincia

Ecco la lista dei trenta candidati di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali, provincia per provincia.
Pesaro e Urbino: Francesco Baldelli, Nicola Baiocchi, Nicola Barbieri, Loretta Manocchi, Loretta Blasi, Francesca Ciacci e Annachiara Mascarucci.
Ancona: Marco Ausili, Giacomo Bugaro, Goffredo Brandoni, Corrado Canafoglia, Simone Cola, Mirella Battistoni, Angelica Lupacchini, Milva Magnani e Sirena Rosciani.
Macerata: Simone Livi, Pierpaolo Borroni, Mirco Braconi, Gemma Acciarresi, Silvia Luconi e Francesca D’Alessandro.
Fermo: Andrea Putzu, Gianluca Tulli, Francesca Ascenzi ed Elisabetta Ceroni.
Ascoli Piceno: Andrea Assenti, Andrea Cardilli, Francesca Pantaloni e Mariagrazia Concetti.