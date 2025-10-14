Economia, la madre di tutte le sfide. Ddl sulla Zes, via alla procedura sprint

La metafora calcistica è quasi scontata: l’obiettivo (dichiarato) del mandato bis di Francesco Acquaroli è la promozione delle Marche dai cadetti di belle speranze alla serie A delle Regioni, per agganciare il treno del nord, di quelli che contano, e lavare l’onta della retrocessione "in transizione" nel 2018 secondo le regole del ’campionato’ Ue. Fosse facile, avremmo già prenotato un posto al sole. Ma facile non è, tutt’altro, perché il declassamento è avvenuto negli anni dopo il crac di Banca Marche e la vendita dei gioielli di famiglia della grande industria, di pari passo con lo smottamento del modello manifatturiero della media, piccola o piccolissima impresa su cui si reggeva (e prova ancora a reggersi) il sistema marchigiano in un mercato che ha come potenziale concorrente (ma anche cliente) il mondo. Piccolo è bello, ma non basta più. Dice Mario Baldassarri, già sottosegretario all’economia: "Per il futuro la regione deve puntare soprattutto sull’innovazione e sulla formazione per compensare il calo demografico, che da qui al 2050 determinerà una perdita di 200mila abitanti e di 250mila lavoratori attivi".

Ma anche sull’apertura di nuovi sbocchi commerciali in un contesto internazionale nel quale la guerra in Ucraina ha fatto praticamente a fette il mercato russo e i dazi di Trump rischiano di comprimere anche quello americano. Dunque, l’economia sarà una delle chiavi di volta del secondo quinquennio di governo del centrodestra. Ecco, intanto la priorità nella filiera governo-Regione è di portare a casa il prima possibile l’ingresso delle Marche nel turbo-regime della Zes (Zona economica speciale) unica del Mezzogiorno, assicurandosi che il Disegno di legge annunciato dalla premier il 4 agosto marci spedito (e blindato) su una corsia preferenziale tra Camera e Senato, al riparo dal prevedibile assalto alla diligenza plasticamente rappresentato dalla selva di emendamenti (24) presentati da altre regioni. Che cosa c’è nella Zes? Credito d’imposta alle imprese per investimenti in beni strumentali (col ’perimetro’ dei 720mila abitanti stabilito dalla Carta Aiuti dell’Ue), agevolazioni fiscali e amministrative, sburocratizzazione spinta, dall’autorizzazione unica per gli investimenti e l’attività d’impresa allo sportello unico digitale. La notizia è che il Ddl debutterà in settimana in quinta commissione al Senato (Programmazione economica e bilancio), cui è stato assegnato in sede redigente, la procedura sprint secondo cui nel rito parlamentare la commissione delibera già sul testo articolo per articolo, mentre in Senato arriverà l’articolato bello e pronto nella versione finale per la votazione secca. Idem alla Camera. Previsioni ottimistiche (il senatore Castelli) stimano l’approvazione definitiva per la metà di novembre. (ale. cap.)