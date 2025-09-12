Elena Leonardi: "Avviato il rilancio, non ci fermiamo"

"Ci sono tante ragioni per confermare Francesco Acquaroli alla guida delle Marche – esordisce la senatrice Elena Leonardi, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia –. Bisogna portare avanti le riforme, mettere a terra i tanti progetti avviati, e penso ad esempio alle infrastrutture, che i passati governi regionali avevano abbandonato, alla capacità di erogare i fondi europei, per i quali siamo al primo posto dopo essere stati fanalino di coda, o al turismo, settore che ha beneficiato anche del rilancio dell’aeroporto". Ma il centrosinistra punta il dito sulla sanità come a uno dei talloni d’Achille.

"Ci sono due modelli a confronto, che danno risposte differenti: la sinistra ha chiuso gli ospedali, mentre noi stiamo programmando di aprirne di nuovi. Abbiamo investito sulla formazione dei medici con borse specialistiche per fare tornare in attivo il saldo tra chi va in pensione e chi entra al lavoro. Un’altra risposta differente dal passato sono le iniziative per riportare la sanità sul territorio, dai punti salute alle farmacie dei servizi, che hanno dato ottime risposte".

Molti osservatori guardano con interesse a queste elezioni nelle Marche, che possono attestare lo stato di salute del centrodestra o al contrario dire che non è poi così forte il legame stretto cinque anni fa con i marchigiani. "In realtà la sinistra sta cercando di utilizzare questa campagna elettorale per provare a comporre un campo largo tenuto in piedi soltanto da accordi per le poltrone nel tentativo di una possibile scalata al governo nazionale, si pensi all’intesa tra Pd e Cinque Stelle, che fino a poco tempo fa si sono denigrati a vicenda. I nostri programmi, invece, sono condivisi, si basano su alleanze solide e stabili, nelle quali avanziamo proposte concrete, lasciando agli altri le sterili polemiche".

Matteo Ricci e il centrosinistra sentono la vittoria a portata di mano. Malgrado molti sondaggi diano avanti Francesco Acquaroli, l’impressione è che sarà davvero una sfida all’ultimo voto. "Noi siamo certi di ciò che sentiamo quando giriamo il territorio. Tocchiamo con mano la fiducia e la riconoscenza negli incontri con la popolazione (che non facciamo soltanto in campagna elettorale), nei quali illustriamo ai marchigiani la nostra visione per risolvere i problemi della regione".

E i cittadini cosa vi dicono? "Della giunta Acquaroli hanno apprezzato la capacità di non lasciare indietro nessun territorio, avendo una visione a 360 gradi e puntando sulle infrastrutture, sulle capacità di rilancio occupazionale al fianco del tessuto produttivo, sul turismo che non è solo balneare, ma abbraccia tutta la regione ed è capace di valorizzare le realtà culturali. C’è stato un lavoro di rilancio delle Marche, scivolate da regione produttiva a ’in transizione’ per una serie di parametri economici negativi, che ora hanno un segno positivo".

Qual è il problema più ricorrente nelle richieste dei marchigiani? "Il tema sanitario, ma si tratta di un problema di carattere nazionale, peraltro acuito dalle mancate politiche di chi ci ha preceduto. Ho riscontrato anche tante persone che mi hanno parlato positivamente di una sanità umana, professionale, capace di dare le risposte nel momento del bisogno. Abbiamo poi confrontato il nostro modello con la visione di chi ci ha preceduto".