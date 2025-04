Elezioni, sfida all’ultimo voto. Spunta la civica di Acquaroli. Campo largo, Azione in bilico

Per un pugno di voti o per qualche voto in più. La sceneggiatura delle elezioni nelle Marche potrebbe essere quella di un western alla Sergio Leone. Protagonisti sì, Francesco Acquaroli e Matteo Ricci (e saranno gli elettori a dare le parti del ’buono’ e del ’cattivo‘), ma con mille colpi di scena e un terzo incomodo di turno – alleato dell’uno o dell’altro? – nei panni del ‘brutto’ Eli Wallach. Un occhio al set, intanto: che possa profilarsi un testa a testa fino all’ultima preferenza lo dicono i sondaggi nella fondina dell’uno e dell’altro dei duellanti, quelli dati in pasto alla stampa, ma anche quelli tenuti sotto chiave. Per ora ne ha uno Ricci (che non rivelerà) e ne ha un altro Acquaroli (che farà lo stesso), sul gradimento suo e degli assessori regionali. Routine annuale, derubricano dalle parti di palazzo Raffaello. Già, ma da lì intanto si studiano le mosse dell’avversario e se ne preparano di uguali e contrarie. Come una partita a scacchi oppure, se volete, un appuntamento all’O.K. Corral.

Ecco, intanto nell’entourage di Acquaroli si sta considerando l’idea di mettere insieme una lista civica del presidente da opporre proprio a quella che Ricci vuole come sesta (o prima) della gioiosa macchina da guerra del centrosinistra, il campo larghissimo sul quale pendono più incognite che certezze, almeno per ora, e che anzi rischia di diventare un orticello. Una chiacchiera da saloon, ma mica tanto, dice che nella civica del governatore uscente potrebbero trovare posto i candidati di Base Popolare del sempiterno Gian Mario Spacca, ma anche imprenditori e chissà, l’ex forzista Giacomo Bugaro, uomo di fiducia di Acquaroli. Geometrie variabili, elettorato volubile, l’incognita dell’astensione. Logico che in uno scenario del genere anche la caccia allo zero virgola o poco più degli sfuggenti cespugli centristi possa fare la differenza. E infatti...

LE ALLEANZE

C’è vita al centro. Se il partito Noi Moderati di Maurizio Lupi (alias Marco Marinangeli), nel quale intanto è confluito anche il civico Luca Santarelli (RinasciMarche), s’è schierato senza sorprese con Acquaroli e l’Udc di Dino Latini dovrebbe fare lo stesso, Italia Viva, il Psi di Enzo Maraio e Più Europa lavorano a una civica riformista di centrosinistra e hanno già detto Ricci, che non a caso ha invitato Renzi alla Festa di Pesaro e da quel palco ha iniziato la manovra spericolata (e infruttuosa a oggi) per portare Spacca e il fedelissimo Raimondo Orsetti dalla sua parte. Ma l’ex governatore – che potrebbe avere con sé anche Remigio Ceroni, già deputato e plenipotenziario forzista nelle Marche ai tempi di Berlusconi – prende tempo, convocherà entrambi i candidati all’assemblea del movimento, in programma a Civitanova poco prima di Pasqua, per poi fare decidere i suoi, a votazione, con un esito pressoché scontato a scorrere gli effettivi di Base Popolare, il centrodestra. Anche perché al tavolo del dem moderato Ricci c’è già un doppio veto sul convitato di pietra, uno dei Cinque Stelle e l’altro di Alleanza Verdi-Sinistra.

E CALENDA CHE FA?

Bella domanda. L’opa di Giovanni Donzelli (FdI), che ha provato a sfilare Azione da sotto il naso a Ricci nel siparietto a margine del congresso ("l’accordo per le regionali nelle Marche? Penso proprio di sì"), ha galvanizzato Acquaroli ("mi fa piacere, su tanti temi dello sviluppo della regione possono esserci convergenze"), già mandato in tilt il partito a livello regionale e messo in allarme Ricci. "Se Calenda dovesse allearsi con il centrodestra, farebbe una scelta innaturale, che creerebbe fratture profonde all’interno di Azione. Vale per le Marche e a maggior ragione a livello nazionale. Mi pare più un tentativo disperato della destra meloniana, che nelle Marche sa di avere un presidente debolissimo, un’amministrazione mediocre e le sta provando tutte per non perdere", s’è affrettato a dichiarare il candidato dem. "Preferirei che entrambi i candidati, invece di puntare sulle difficoltà e le divisioni in casa d’altri, fornissero elementi di carattere programmatico e di perimetro politico", reagisce Ivo Costamagna, dell’associazione "Socialista liberale" confluita in Azione.

Prematuro parlare di alleanze nelle Marche, tagliano corto dall’entourage di Calenda. Prova a fare ordine il coordinatore regionale di Azione, Tommaso Fagioli: "Scegliere? Lo faremo in modo semplice, lineare e trasparente. Nel giro di una settimana riuniremo tutti i direttivi provinciali, poi (il 15 aprile, ndr) convocheremo la direzione regionale del partito e voteremo sui temi, non sulle persone".

Certo, c’è anche quel piccolo dettaglio dell’anatema lanciato da Calenda all’indirizzo dei Cinque Stelle dal palco del congresso ("vanno cancellati"), felicemente ricambiato in questo caso. "Pesa ed è un dato – ammette anche Fagioli –, ma non agiremo in base a pregiudiziali. Non ne mettiamo, ma non ne accettiamo neppure. Comunque vada, da una condizione non si prescinde: parteciperemo con il nostro simbolo. Chi ci vuole, dovrà prendersi il pacchetto completo". E proprio questo potrebbe scombinare i piani di Ricci. Come a dire, sappiamo già da che parte stare. A buon intenditor...

Alessandro CaporalettiAlfredo Quarta