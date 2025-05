Entroterra assediato tra Chienti e Potenza

Sono sei i progetti di parchi eolici – al vaglio del Mase – che stanno facendo discutere l’entroterra maceratese. Una schiera di pale, almeno sulla carta, che non piace proprio a tutti, anzi. Uno dei primi è stato il progetto per il parco eolico "Energia Caldarola", che originariamente prevedeva dodici aerogeneratori, ora ridotti a sette, alti 200 metri e della potenza di cinque megawatt, per complessivi sessanta. Neanche il forte ridimensionamento ha convinto la popolazione. "Questo progetto – dice il sindaco di Caldarola, Giuseppe Fabbroni – è sproporzionato rispetto al territorio, che dopo il sisma cerca di rilanciarsi anche attraverso il turismo ambientale". Poco dopo, sulla scena è comparso il progetto "Energia Monte San Pacifico", costituito da sette aerogeneratori della potenza di 6 mw, per una potenza complessiva pari a 36 mw, da realizzare nei Comuni di San Severino, Serrapetrona, Castelraimondo e Camerino. Ma l’assedio nel territorio settempedano non finisce qui: all’esame del ministero c’è anche un nuovo progetto di parco eolico, che prevede la realizzazione di nove aerogeneratori con un’altezza massima di 180 metri (rotore da 136 metri), per una potenza complessiva di 29,7 mw, nei territori di San Severino e Gagliole. E poi c’è il progetto per le dieci pale eoliche alte 200 metri da collocarsi nelle montagne a sud di Colfiorito, tra Foligno, Nocera Umbra e Serravalle di Chienti, dove saranno realizzate opere di connessione alla rete. E ancora: il progetto per il parco ’Montecavallo’, 12 pale eoliche tra Monte Cavallo, Pieve Torina e Serravalle, e poi quello chiamato MC1 (17 pale) dell’Unione Montana, che da anni ormai galleggia tra ricorsi e controricorsi.Gaia Gennaretti