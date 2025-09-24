"Fallimenti su sanità e lavoro, ora va invertita la rotta"

Francesco Ameli, segretario del Pd della provincia di Ascoli, lei è candidato alle regionali. Perché scende in campo?

"La mia comunità politica, il Pd, mi ha chiesto di proseguire il percorso di cambiamento iniziato nel 2021, quando mi candidai a segretario provinciale. Una candidatura forte, diffusa in tutto il territorio e chiesta anche da pezzi della società civile, che hanno visto in me una possibilità di cambiamento. Mi sono messo a disposizione perché nelle Marche non tutti hanno gli stessi diritti di accesso alle cure, né un lavoro dignitoso. E le Marche hanno bisogno di guardare lontano, cosa che può fare solo chi ha l’ambizione di farlo. E sono contento che Ricci più volte abbia ribadito che il Piceno avrà un assessorato".

Quali sono i temi caldi?

"Sanità, lavoro, infrastrutture e aree interne: sono i tre fallimenti clamorosi del governo Acquaroli. La sanità marchigiana sta lasciando indietro 150mila persone, costrette a rinunciare alle cure. Sul lavoro, la regione segna un preoccupante meno 3,3% di export. E sull’A14 il caos è sotto gli occhi di tutti. Per noi le aree interne sono zone da valorizzare, per loro sono invece destinate a un irreversibile declino. Io non ci sto. Il nostro obiettivo è di riportare le Marche a un modello di efficienza e di sviluppo che si prenda cura delle persone e delle imprese".

Una settimana fa si è dimesso da consigliere ad Ascoli: una scelta dettata dalla convinzione di farcela alle elezioni?

"Sono convinto che si debba dare l’esempio, perché a parole sono bravi tutti, ma contano i fatti. Perciò ho scelto di dimettermi, per continuare il percorso di cambiamento nel centrosinistra".

Il Piceno per il centrosinistra è un territorio complicato: è la roccaforte del centrodestra.

"Lei oggi vede una roccaforte? A me sembra che mai la destra sia stata così frammentata e poco coesa come in questo momento, basta guardare le candidature e leggere o ascoltare le dichiarazioni di alcuni candidati. Vedo aria di bufera interna. E sa perché? Perché il Piceno è stato totalmente ignorato dal governo Acquaroli. Sono stati cinque anni di ‘nulla cosmico’, terra di passerelle elettorali, promesse mai mantenute. Sfido chiunque a ricordare un’iniziativa della Regione per il Piceno. Le nostre crisi aziendali, come Beko e HP, non hanno avuto l’attenzione dovuta e l’area di crisi complessa che avevamo ottenuto non è stata rifinanziata. Il centrodestra ha preso in giro i cittadini, ora tocca a noi dimostrare che c’è un’alternativa concreta e che il Piceno merita molto di più. Con Matteo Ricci, le Marche torneranno a essere protagoniste. Non più una regione anonima, ma una regione di diritti: a partire dal diritto alla cura e al lavoro dignitoso, con il salario minimo".

Matteo Porfiri