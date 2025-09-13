Farmacia dei servizi, 31mila prestazioni

Nel progetto pilota marchigiano della Farmacia di servizi, avviato nel 2023, le prestazioni di telemedicina registrate in due anni sono circa 21mila, rispetto ai 31mila servizi totali, oltre la metà eseguite nelle farmacie rurali. Lo fa sapere Federfarma Marche per voce del presidente Marco Meconi (in foto). Più di cento cittadini sono stati indirizzati al pronto soccorso dopo un esame eseguito in telemedicina tra elettrocardiogramma, holter cardiaco e holter pressorio, mentre 2.500 marchigiani sono stati indirizzati al medico di base per un approfondimento clinico. Nelle ultime settimane, ogni farmacia coinvolta effettua almeno una prestazione al giorno: dalla telemedicina ai servizi cognitivi, fino alle attività relative al fascicolo sanitario elettronico (Fse) e al supporto allo screening del tumore del colon-retto. La sperimentazione coinvolge un numero crescente di farmacie: attualmente 350, la metà rurali. Quasi cinquemila i cittadini cui è stato fornito supporto per lo screening per la prevenzione del tumore del colon-retto, quasi duemila hanno invece ricevuto dai farmacisti una consulenza per l’attivazione, l’arricchimento oppure la consultazione del Fse.