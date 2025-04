Farmacia dei servizi: "La sperimentazione avanti per tutto l’anno"

La farmacia dei servizi come modello. "La sperimentazione avviata nelle Marche fin dal giugno del 2023 rappresenta un format da replicare anche a livello nazionale", scrive Ferderfarma. Tanto che il modello marchigiano di implementazione dei servizi nella farmacia di comunità sarà il protagonista di un importante forum nazionale – domani, nell’aula magna di BolognaFiere –, in collaborazione con Cittadinanzattiva, in occasione di Cosmofarma 2025. I lavori saranno aperti dal presidente di Utifar, Eugenio Leopardi, con il contributo del sottosegretario alla salute, Marcello Gemmato. Relatore e testimonial del modello Marche sarà Marco Meconi, presidente di Federfarma Marche, che delineerà i punti qualificanti dei servizi nella farmacia e del nuovo modo di proporli al cittadino. Meconi darà voce ai cinquecento titolari di farmacia marchigiani nel raccontare l’attuazione della "Farmacia dei servizi" e troverà nel contributo del giornalista Francesco Giorgino, volto tivù e docente di comunicazione alla Luiss, utili spunti sulle strategie per comunicare il nuovo modello ideato per dare risposte ai cittadini a supporto del servizio sanitario.

Nelle settimane scorse, la Regione Marche ha disposto la prosecuzione della sperimentazione della "Farmacia dei servizi" per il 2025, fa sapere Federfarma, "usando i fondi nazionali finalizzati a investire sul futuro del sistema sanitario e la capillarità delle farmacie per dare risposte alle esigenze dei territori, specie nelle aree interne distanti dai poli ospedalieri". "Fondamentali – aggiunge Meconi – risultano gli ulteriori servizi attivati a supporto della salute della popolazione, da quelli di diagnosi di prima istanza e di monitoraggio della terapia farmacologica dei pazienti alla consulenza a supporto di diverse attività, tra le quali lo screening del colon retto e poi il fascicolo sanitario elettronico".