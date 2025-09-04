FdI contro il candidato Pd: costituzionalista improvvisato

"Che cosa pensa Giuseppe Conte della proposta che oggi (ieri, ndr) Matteo Ricci ha lanciato nel corso dell’incontro organizzato dall’Upi Marche di prevedere il riconoscimento di un’indennità agli assessori provinciali? Ricci, che si è detto contrario all’elezione diretta dei consiglieri provinciale, ha però sostenuto che sia necessario affiancare al presidente della Provincia giunte composte da assessori regolarmente retribuite. I Cinque Stelle, che si sono sempre vantati di tagliare i costi della politica, sono d’accordo con il candidato alla Regione? Conte è pronto a rimangiarsi anche questo, dopo avere accettato di sostenere Ricci benché indagato?" A sferrare l’attacco all’europarlamentare dem, candidato del centrosinistra alle regionali, è il capogruppo FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, che sottolinea una presunta contraddizione nella posizione dello sfidante di Acquaroli. E insinua Bignami: "Fa sempre parte dell’accordo per avere il via libera del Pd alla candidatura di Fico in Campania?"

E sullo spartito (polemico) di Bignami suona tutta l’orchestra di Fratelli d’Italia. La senatrice Elena Leonardi: "Ricci non vuole le elezioni provinciali, ma vuole dare i soldi dei marchigiani alla politica. Una proposta che indubbiamente non dovrebbe essere gradita al Movimento Cinque Stelle, da sempre favorevole al taglio dei costi della politica". Il deputato Sbardella: "Ricci ribadisce di volere una Regione che gestisce il meno possibile e di pensare a una riforma che sposti competenze su scuole e strade affidandole a Comuni e Province. Ricordiamo al candidato costituzionalista improvvisato che la riforma delle Province fu voluta nel 2014 ed è sotto gli occhi di tutti che, dopo più di dieci anni, non ha portato la semplificazione che si desiderava". E Speranzon: "Ricci propone un’indennità per gli assessori provinciali pur non volendo elezioni, il tutto nel silenzio tombale del M5S". La replica dei pentastellati è affidato al senatore Giorgio Fede. "Certo che a destra devono essere davvero in difficoltà, leggendo le dichiarazioni di Bignami e Speranzon – dice –. Solo la paura di perdere le Marche può averli spinti a esternazioni tanto confuse, dimenticando addirittura chi ha il compito di fare cosa. Le leggi restano di competenza del governo e della maggioranza parlamentare, non certo dell’opposizione e men che meno di chi si candida oggi alla guida della Regione Marche, dopo cinque anni di malgoverno targato Acquaroli. Quanto alle Province, la destra finge di non sapere che le funzioni sono regolate dalla legge Delrio e che sono stati proprio loro a ripristinare e aumentare le indennità dal 2022 al 2024 con la legge di bilancio. Forse in quel momento dormivano, oggi però non possono fingere di non conoscere le norme che loro stessi hanno votato".