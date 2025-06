Festa dell’Unità, arriva Schlein: "Iv con Ricci"

"Al lavoro per fare grandi le Marche" è lo slogan scelto dal Partito democratico in vista della campagna per le regionali d’autunno, che passano da Ancona e dalla seconda edizione della Festa dell’Unità, al via domani nel capoluogo. Scelta la piazza che porta il nome di Sandro Pertini, uno spazio aperto che fino a domenica regalerà momenti di dibattito e confronto alla presenza di ospiti di spicco. A partire dalla giornata d’apertura – domani, appunto –, quando sul palco con la segretaria regionale dem, Chantal Bomprezzi, salirà la leader nazionale Elly Schlein; domenica sera, poi, la chiusura, e non poteva essere altrimenti, con Matteo Ricci, candidato del centrosinistra alla tornata elettorale di fine settembre. In mezzo tanti temi (diritto alla casa, questione femminile, salute mentale, referendum, intelligenza artificiale, cultura, pace e ovviamente salute) con esponenti di spicco: l’unico a mancare sarà l’ex ministro della sanità, Roberto Speranza, mentre hanno dato conferma, tra gli altri, Marco Furfaro, Giovanni Legnini (ex commissario straordinario alla ricostruzione), il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale; il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri; il presidente del Pd, Stefano Bonaccini; l’immunologo Andrea Crisanti, Nicola Zingaretti, Simona Malpezzi, Marta Bonafoni e Nadia Urbinati, apprezzata docente alla Columbia University.

"Abbiamo scelto Ancona perché da qui ripartiamo per riconquistare le Marche dopo il successo a Osimo", ha detto la segretaria Bomprezzi, mentre per il coordinatore provinciale di Ancona, Thomas Braconi, "la riscossa parte proprio da qui ed è un segnale l’avere scelto il capoluogo per la Festa dell’Unità (l’anno scorso era stata a Pesaro, ndr)". Secondo la segretaria dell’unione comunale di Ancona, Federica Fiordelmondo, "il centrodestra ha espugnato la città, ma governare è un’altra cosa e noi siamo pronti a tornare in sella, ma prima diamo il nostro contributo per riprenderci le Marche". Nei quattro giorni della festa gli stand gastronomici saranno a cura del Cogevo, il consorzio dei vongolari.

Alla festa sarà ospite anche Maria Elena Boschi e proprio da Italia Viva ieri è arrivato un segnale chiaro. La presidente regionale e i cinque presidenti provinciali di Italia Viva Marche, fa sapere il partito, hanno incontrato il candidato alla presidenza della Regione, Ricci. "La collocazione del partito regionale – spiegano da Iv – è quella del centrosinistra". Intanto, a proposito di candidature, il consigliere regionale del Pd, Antonio Mastrovincenzo, ha fatto sapere che rinuncerà a chiedere la deroga al partito per il terzo mandato da consigliere, e dunque non sarà candidato, ma "sosterrò convintamente Matteo Ricci".

Pierfrancesco Curzi