Fondo arabo per l’aeroporto. Acquaroli: segnale positivo: "Qui prospettive di crescita"

"Devo dire che in questi anni tante volte ci sono stati soggetti interessati. E il fatto che fondi così importanti siano interessati ad Ancona e alle Marche ci fa pensare e credere che la nostra regione viene percepita in maniera positiva". Così il governatore Francesco Acquaroli commenta l’anticipazione del Carlino in merito all’interessamento di un fondo arabo all’Ancona International Airport. Attualmente è il fondo anglo-svedese Njord Partners a detenere poco meno del 92% delle quote dell’aeroporto, di cui la Regione è azionista di minoranza. Acquaroli sottolinea la grande attenzione "al lavoro svolto dal governo nazionale per fare crescere l’export italiano e l’immagine dell’Italia nel mondo. Questo significa attivare una serie di possibilità e di investimenti che vanno in valutazione. Tra le attività, ci potrebbero essere quelle legate alle infrastrutture". Compreso un aeroporto, dunque. Che a pochi chilometri di distanza, come noto, vedrà sbarcare anche Amazon. Un segnale che questo "territorio si presta e viene ritenuto appetibile per le infrastrutture che ci sono e non sono mai state sfruttate. Anzi, purtroppo erano in degrado", la versione di Acquaroli. Che spiega di non voler fare polemica, ma poi ricorda "che il porto di Ancona aveva delle difficoltà addirittura sul dragaggio. Parliamo di un porto che ha una storia ultra millenaria. L’interporto è stato salvato, è stato uno dei primi atti che noi abbiamo dovuto fare con 8 milioni di euro".

"L’aeroporto era praticamente fallito, lo ha rilevato un fondo, che poi l’ha riattivato, ma in una fase di procedura assolutamente pre-fallimentare – aggiunge –. Parliamo di un asset infrastrutturale che, se messo in rete, può essere assolutamente appetibile. Gli interessi dei fondi, e di questo fondo, confermano che la nostra è una regione che sta crescendo e può avere delle forti prospettive. Certamente, servono investimenti, serietà e una visione, che stiamo mettendo in campo". Acquaroli si sofferma poi sulla nomina dell’ad di Aia, Alexander D’Orsogna, a direttore generale dell’Enac.

Indice "che i risultati ottenuti all’aeroporto delle Marche sono stati presi a modello di riferimento", plaudendo alla "gestione messa in campo da D’Orsogna e dalla Regione". Chiusura: "Vi ricordate quando si diceva che potesse andare in altri aeroporti (come Forlì, ndr)? Cosa vi avevo detto? Non lascerà Ancona per un altro aeroporto delle stesse dimensioni. Se lo farà, è perché chiamato a ricoprire una grande sfida. La successione non è stata individuata, ma sarà sicuramente oggetto, insieme al fondo, di una serie di riflessioni per individuare una figura che possa essere all’altezza".