Francesca Pantaloni: "Pronta a ogni ruolo, lavorerò al massimo"

Francesca Pantaloni (FdI), assessora al bilancio di Ascoli, con 8.407 preferenze è stata la candidata più votata alle regionali. Che effetto le fa?

"Sono felicissima e non potrebbe essere diversamente. È un risultato straordinario, al di là di ogni aspettativa. La gente ha premiato un modo nuovo di fare politica e credo che da parte degli elettori ci sia stato un voto di fiducia al modo di lavorare dell’amministrazione comunale di cui faccio parte. Un’amministrazione che, sotto la guida di Marco Fioravanti, si è messa sempre all’ascolto del territorio e della comunità. Ecco, le persone ci hanno premiato, perché hanno capito che siamo amministratori che sanno ascoltare".

Lei parla di un nuovo modo di fare politica. Cosa intende?

"I cittadini non vogliono più promesse. È giunto il momento della consapevolezza e noi abbiamo lanciato un messaggio di coerenza, responsabilità e determinazione nel portare avanti istanze che arrivano non solo da Ascoli, ma da tutto il territorio".

A proposito del sindaco Fioravanti, quest’ultimo è stato il suo primo sostenitore.

"È eccezionale. Ama circondarsi di persone valide e cerca di fare emergere le competenze e le attitudini di ciascuno. E lo fa a un solo scopo: accrescere il contributo di ognuno di noi per la città. Una squadra non è fatta soltanto di fuoriclasse, ma serve chi li gestisca e li coordini. Ecco, Marco Fioravanti è capace di questo. E lo ringrazio".

E della vittoria bis del centrodestra e di Francesco Acquaroli che cosa pensa?

"Non era scontata e anche per questo assume grande valore. Il successo del presidente è la dimostrazione del fatto che i marchigiani hanno capito il lavoro che è stato fatto in silenzio. Anzi, parlando coi fatti. Le persone sanno osservare e apprezzare".

Lei è in pole position per un posto nella giunta regionale: è pronta?

"Rappresenterò tutti gli elettori e il mio impegno, a prescindere dall’incarico che potrò ricoprire, sarà di lavorare al meglio per la crescita di tutte le Marche. Che dire, ci rimettiamo alla scelta del presidente Acquaroli, che sicuramente comporrà la squadra di governo migliore. Personalmente, sono pronta a svolgere qualsiasi ruolo mi sarà affidato. E lo farò con passione, determinazione e con tanta volontà".