Francesco Trasatti: "Blitz sul cinema, contributi azzerati"

Francesco Trasatti, già presidente del Consiglio comunale di Fermo, si è dimesso – dice – per restare dalla parte di sempre, il centrosinistra, e provare a rappresentare il Fermano in Regione. Si candida da civico nella lista a supporto di Matteo Ricci. Come è nata questa scelta a pochi mesi dal rinnovo del Consiglio comunale di Fermo?

"A Fermo c’era bisogno di fare chiarezza. La maggioranza, a trazione centrosinistra, ha cambiato direzione insieme al sindaco Calcinaro (candidato con una lista civica a sostegno di Acquaroli, ndr), io non ero più a mio agio in una squadra lontana dai miei valori. Mi candidato in Regione perché è acclarato che c’è un deficit di rappresentanza per la città di Fermo e vorrei dare un contributo".

Su quali temi si sente di poter lavorare?

"Devo dire che ho conosciuto da vicino Matteo Ricci, ci siamo trovati su alcuni temi per me fondamentali, dalla cultura al turismo. Sento da parte sua una bella vicinanza, nella stessa convinzione: di cultura si può vivere, l’impresa culturale può essere trainante e va stabilizzata".

Che cosa si potrebbe fare nell’immediato per il mondo culturale, teatrale, cinematografico?

"So quello che non si dovrebbe fare e che invece la giunta Acquaroli ha appena fatto: azzerare il fondo destinato al settore della promozione cinematografica, nonostante le Marche siano sempre più riconosciute come ‘terra di cinema’, grazie al crescente numero di produzioni cinematografiche, serie tv e documentari, che scelgono città e borghi marchigiani come set. Sono un ex assessore alla cultura e turismo del Comune di Fermo, nonché attore, non posso non condannare il taglio totale dei contributi pubblici destinati a festival, rassegne e premi".

Una campagna elettorale in mezzo alle persone: che cosa chiede la gente?

"Mi interessano i temi sociali, le politiche giovanili e sono con Ricci quando ribadisce che è essenziale istituire la figura dello psicologo di base. Così come sono convinto che si debba puntare su politiche ambientali che consentano di sviluppare le infrastrutture senza snaturare il territorio. C’è una grande complessità in questo momento che richiede risposte complesse. Non si risolvono i problemi distribuendo soldi a pioggia, una volta ogni tanto, grazie alla tavola imbandita con i fondi Pnrr e per la ricostruzione. Le cose si risolvono con una visione chiara, complessiva, efficace davvero".

Quale sarà, a suo avviso, la ricetta per vincere queste elezioni?

"Faranno la differenza le persone che si sentono lontane dalla politica e non vanno a votare, finora non c’è stata la vicinanza che chiedono i cittadini, c’è molto da ricostruire in termini di fiducia, di rete. Quello che sto vivendo io è davvero qualcosa di autentico, in tanti si sono rimessi in movimento, in un gruppo di lista presente, galvanizzato. Per me è la base di lavoro per il futuro, vorrei che questo movimento che si è generato non si esaurisca, che la rete resti per futuri progetti politici di territorio. Insieme si è più forti, si combatte la solitudine in una provincia in cui se eri di sinistra ti sentivi più solo".