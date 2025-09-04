Fratelli d’Italia lancia la sfida: "Vogliamo essere primo partito, di là un’ammucchiata elettorale"

"Ai candidati chiedo serietà, impegno, determinazione e, come sempre, la massima passione. Abbiamo realizzato molto – l’esordio di Francesco Acquaroli –, ma oggi parte una sfida nuova. E vogliamo portare a completamento le riforme fatte e il definitivo rilancio economico delle Marche, per farle tornare a essere una delle regioni più sviluppate d’Italia e d’Europa". Per il governatore uscente, quando fa capolino nel comitato elettorale di Ancona, abbracci e strette di mano dei suoi "Fratelli d’Italia". Un partito che, per la senatrice Elena Leonardi, non nasconde le ambizioni: "Siamo positivi, anche nelle tornate precedenti Fd’I è stata sempre sopra la media nazionale. Vogliamo farcela anche stavolta. Percepiamo entusiasmo". Più esplicita: "Pensiamo di poter fare un risultato ancora migliore di quello importante fatto cinque anni fa e di avere come primo partito la squadra più grande che affiancherà il presidente Acquaroli nei prossimi cinque anni". Un roster di trenta, quindici donne e altrettanti uomini, nelle cinque liste provinciali. "Persone che hanno riconoscibilità nei loro percorsi amministrativi e professionali", aggiunge Leonardi. Ricandidati gli assessori uscenti Baldelli ("noi siamo compatti, loro un’ammucchiata elettorale che si disperderà al primo soffio di vento: il primo arriverà alla sconfitta alle elezioni") e Brandoni, ma anche i consiglieri uscenti Livi, Assenti, Ausili, Baiocchi, Battistoni, Borroni e Putzu. E proprio per Putzu – reduce dalla vicenda relativa alla presunta incandidabilità e successiva riabilitazione – arrivano gli applausi più convinti. Sul caso, il centrosinistra aveva chiesto chiarimenti. "Solidarietà per gli attacchi personali vergognosi", dice Leonardi. E lui: "Attaccano perché sanno di avere perso. Noi continuiamo a lavorare dopo aver unito una regione che era divisa". In campo anche amministratori, imprenditori e figure della società civile. E si rivede Bugaro, da indipendente, che plaude "alle donne candidate dal partito per compostezza e voglia di parlare di temi", criticando invece "veleni e aggressività dall’altra parte, tra accuse ed esposti". La sintesi di Acquaroli: "So che state affrontando una campagna intensa, talvolta avvelenata da polemiche che non ci appartengono. Noi vogliamo parlare di risultati, idee, progetti, valori, prospettive", arringa i suoi chiedendo di trasmettere "ciò che di straordinario abbiamo fatto". Alla presentazione, anche la sottosegretaria al Mef Lucia Albano e l’europarlamentare Carlo Ciccioli.

Giacomo Giampieri