Fumo tra i giovani, qual è l’età cruciale: i dati nelle Marche

Ancona, 19 agosto 2025 – E’ un film che scorre veloce, con la scena iniziale di un ragazzo che accende la sua prima sigaretta e quella finale di una classe dove più di quattro adolescenti su dieci hanno già fumato o svapato. È la trama che raccontano i numeri, e che interpella la società marchigiana e italiana.

Secondo la sorveglianza HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) 2022, pubblicata nel 2024, tra i 13 e i 15 anni nelle Marche poco più di uno studente su dieci (11,4%) ha fumato almeno una sigaretta nell’ultimo mese. La quota si restringe al 2,7% quando si parla di uso quotidiano, ma balza al 7% tra i quindicenni, con una leggera prevalenza femminile. Nella stessa fascia di età, le sigarette elettroniche hanno ormai raggiunto le “bionde”: il 10,3% dichiara un uso nell’ultimo mese, con un 1,9% che svapa ogni giorno.

Lo studio ha incluso anche i 17enni marchigiani: in questo gruppo, il 59,3% afferma di non aver fumato né sigarette né e-cig nei 30 giorni precedenti. Significa però che oltre 4 ragazzi su 10 hanno fatto esperienza recente di prodotti al tabacco o alla nicotina, segnalando come la tarda adolescenza sia il terreno più fertile per l’abitudine.

Il quadro regionale si intreccia con quello italiano. L’Istituto Superiore di Sanità, nel Rapporto sul Tabagismo 2024, ha fotografato una realtà in cui uno studente su tre tra 14 e 17 anni (30,2%) ha usato nell’ultimo mese almeno un prodotto a base di nicotina. Nel dettaglio: sigarette tradizionali 20,0%, tabacco riscaldato 18,7%, e-cig 18,5%. In tutte le tipologie la prevalenza cresce con l’età, disegnando una curva che sale anno dopo anno dalla prima alla quarta superiore.

Le cifre indicano che il passaggio tra le medie e le superiori è lo spartiacque. A undici anni l’esperienza con la sigaretta resta episodica, a tredici comincia a consolidarsi, a quindici diventa più frequente, fino a esplodere nell’età di 16-17 anni. È in questa finestra che il fumo – tradizionale o elettronico – si impone come rito di gruppo, un codice di appartenenza che si intreccia con la ricerca di autonomia.

Le evidenze regionali mostrano che la prevenzione deve parlare presto, già all’inizio dell’adolescenza, prima che la curva si impenni. E il dato nazionale sull’uso dei nuovi prodotti richiama a vigilare non solo sulle sigarette tradizionali ma anche su e-cig e tabacco riscaldato, che catturano percentuali crescenti di studenti.

Un copione che sembra già scritto, ma che può ancora cambiare scena se istituzioni, famiglie e scuole sapranno riscriverlo insieme.

Marche, 13-15 anni: • Sigarette nell’ultimo mese: 11,4% • Uso quotidiano: 2,7% (7% a 15 anni) • E-cig nell’ultimo mese: 10,3% • Uso quotidiano e-cig: 1,9% Marche, 17 anni: • Hanno fumato o svapato nell’ultimo mese: 40,7% • Non hanno fatto uso: 59,3% Italia, 14-17 anni: • Almeno un prodotto a base di nicotina nell’ultimo mese: 30,2% • Sigarette tradizionali: 20,0% • Tabacco riscaldato: 18,7% • E-cig: 18,5%