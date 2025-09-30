Fuori Morani e la segretaria dem Bomprezzi

Alessia Morani aveva due possibilità: prendere il posto di Matteo Ricci al Parlamento europeo o essere eletta in Consiglio regionale. Le è andata male su entrambi i fronti. Resta aggrappata a una sola speranza, ma siamo nel campo dell’impossibile più che dell’improbabile: deve augurarsi che Ricci decida di fare il capogruppo d’opposizione in Regione, lasciando lo scranno a Bruxelles. Morani era stata la prima dei non eletti alle elezioni europee del 2024, per cui in caso di vittoria di Matteo Ricci contro Acquaroli, lei avrebbe preso il suo posto. Si era comunque candidata nella lista pesarese del Pd, dove però è stata battuta dal vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini, e dalla consigliera regionale uscente, Micaela Vitri. Fino alla tarda serata di ieri, Morani era in corsa per il terzo posto con Alessandro Piccini, il sindaco dell’alluvionata Cantiano.

Fuori dai giochi anche Chantal Bomprezzi, la segretaria regionale del Pd che aveva fatto una battaglia per non concedere la candidatura dei consiglieri che avevano già fatto due mandati: gente come Antonio Mastrovincenzo e Manuela Bora, che hanno sempre macinato preferenze. Bomprezzi, invece, è arrivata lontana dai primi posti nella lista anconetana del Pd. Facile immaginare una resa dei conti all’interno del partito. Tra i grandi esclusi c’è anche Maurizio Mangialardi, il candidato presidente del 2020 che ieri sera veleggiava intorno al quinto posto, poco davanti a Bomprezzi. Fuori anche l’ex assessora Chiara Biondi, alla quale non ha dato frutti il passaggio dalla Lega a Forza Italia.