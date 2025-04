Gaffe nel video della Regione Marche: “C’è pure una vongolara sottocosta”

Ancona, 20 aprile 2025 – Il video promozionale della Regione Marche 2025 è un inno alla bellezza, alla cultura, alle tradizioni e alla vitalità della società marchigiana che vive in una terra splendida. Ma un piccolo neo l’ha sollevato via social Roberto Rubegni, portavoce Slow Food per la Piccola Pesca: "Nel video ci sono molteplici immagini di barche e anche purtroppo una vongolara sottocosta che ‘stona’ con il messaggio promozionale che dovrebbe invece proporre un ambiente bello dal punto di vista del nostro ecosistema".

Il problema delle vongolare rappresenta da sempre per Slow Food e per il mondo scientifico un nodo da risolvere. Un problema perennemente sollevato in molte occasioni come l’ultima conferenza tenuta la scorsa settimana alla Politecnica in cui è stata presentata la Comunità della Piccola Pesca che raggruppa tutti i pescatori che la esercitano da Pesaro a San Benedetto del Tronto. In quell’occasione da più relatori è stato evidenziato che la tipologia di pesca della vongola, con le turbosoffianti, è dannosa per l’ecosistema marino in quanto agisce sul primo strato di sabbia assorbendo quindi anche le uova che alcuni pesci depositano sul fondo ed altri piccoli animali comprese le larve del mosciolo selvatico che fluttuano nei fondali.

"Nelle Marche – prosegue Rubegni – operano circa 200 vongolare, che rappresentano un terzo di tutta la flotta di vongolare italiane, in un tratto di costa che è di soli 180 chilometri, il 2% di tutta la costa della Penisola". La vongola rappresenta un mollusco molto caro alla tradizione culinaria italiana e per Rubegni "va salvaguardata come prodotto tipico. Al momento sta soffrendo molto e occorrerebbe trovare una soluzione".

Non solo critica da parte di Rubegni ma anche proposta: "E’ necessario studiare scientificamente una soluzione che salvaguardi il prodotto e i pescatori. Serve una prospettiva nuova, un progetto di riconversione, rivedere il sistema di pesca. Un po’ quello che si sta cercando di fare con la Piccola Pesca attività identitaria e culturale della nostra regione".