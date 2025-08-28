Gerardi, Forza del Popolo: "Riaprire gli ospedali chiusi"

Giornalista, oggi insegnante di filosofia e di storia a Reggio Emilia, Francesco Gerardi è nato a Fabriano nel 1977 e con le Marche, sua regione d’origine, ha sempre mantenuto un legame molto forte. La sua candidatura come presidente con la lista antisistema Forza del Popolo, progetto politico di cui è uno dei dirigenti nazionali, nasce dopo le posizioni maturate contro le restrizioni durante il Covid. L’impegno civico si è trasformato in una formazione politica nazionale che il candidato definisce partito cristiano e popolare, sovranista e no-vax.

Dalle posizioni antisistema e no-vax come è giunto a maturazione il vostro progetto politico? "L’operazione che Forza del Popolo vuole realizzare è ardua e essenziale. L’obiettivo è capovolgere l’immagine negativa assunta dalla politica negli ultimi 30 anni. Durante la dittatura sanitaria degli anni del Covid si è diffuso un nuovo modello di pensiero diventato anche proposta politica che, superando categorie ormai vuote di destra e sinistra, afferma una nuova dicotomia: il basso verso l’alto".

Quali sono i punti prioritari per le Marche? "La salute e i servizi sanitari. Bisogna riaprire gli ospedali chiusi, introdurre tra i sistemi di cura anche le medicine alternative. Chiediamo però anche attenzione all’inquinamento, con monitoraggi sulle emissioni del 5G, il blocco nell’uso degli Ogm, un piano straordinario di riconversione agroecologica per tutelare la salute, il benessere animale e garantire la sovranità agroalimentare. Per i giovani, la nascita di un’accademia regionale per i mestieri e l’artigianato".

Qual è l’elettorato di riferimento? "Vogliamo riportare al voto i tanti cittadini nauseati dal cattivo funzionamento delle istituzioni. Le elezioni regionali marchigiane sono per noi un’opportunità per radicarci nel territorio. L’obiettivo a cui guardiamo con grande impegno sono però le elezioni amministrative dei prossimi mesi, quando andranno al voto città come Macerata, Fermo e Senigallia".

