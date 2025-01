Gianmarco Tamberi protagonista del nuovo spot per le Marche Via alle riprese per il filmato promozionale della regione con il campione di salto in alto, alcune riprese sono state girate a 'Officina del Sole' di Montegiorgio, nel Fermano. Acquaroli: “Desideriamo far conoscere l’anima profonda della nostra terra, fatta di autenticità, bellezza, molteplicità”