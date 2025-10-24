Gli alberi diventati monumenti. Patriarchi verdi dal lento respiro: "Da secoli ci regalano ossigeno"

I più antichi c’erano già quando nacque Raffaello Sanzio. Erano centenari quando Giacomo Leopardi guardava l’Infinito, oltre l’ermo colle di Recanati. I più giovani hanno assistito al passaggio di Napoleone Bonaparte, ai cambiamenti che ha portato l’Unità d’Italia. Sono sopravvissuti agli interventi di deforestazione, ai bombardamenti, ai piani di sviluppo urbanistico del Dopoguerra, stanno resistendo a un clima che cambia. Sono ancora qui, fermi al loro posto, in un mondo che in pieno Antropocene – l’epoca geologica in cui l’impatto umano sull’ambiente è diventato la forza dominante che modifica il pianeta – ha vissuto e sta vivendo trasformazioni profondissime. Sono gli alberi monumentali delle Marche (Ami), piante ultracentenarie che si distinguono per le loro ragguardevoli dimensioni e per la bellezza del loro portamento. Sono giganti verdi che svolgono inoltre funzioni ecologiche straordinarie: sequestrano l’anidride carbonica, regalano ossigeno e ospitano tra il tronco, i rami e le radici, come scrigni preziosi di biodiversità, tantissime forme di vita. In regione i patriarchi verdi censiti e inseriti nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia sono 121, appartenenti a specie arboree diverse: le più presenti sono le roverelle, ma non mancano altre piante come platani e gelsi, quest’ultimi testimoni del periodo della lavorazione della seta, e poi alberi da frutto come peri, olivi, tassi, tipici dei giardini delle antiche residenze nobiliari.

Il titolo per l’albero più antico nelle Marche è conteso tra due giganti verdi: il primo è il tasso di Fonte Avellana, che si trova nei pressi del monastero alle falde del monte Catria, a Serra Sant’Abbondio, nella provincia di Pesaro e Urbino. Ha un’età stimata di circa seicento anni. L’altro è il platano orientale, meglio conosciuto come l’albero del Piccioni – dal nome della famiglia a cui sembra che l’albero sia appartenuto –, situato lungo via Salaria ad Ascoli. Ebbene, si stima che abbia un’età compresa tra cinquecento e settecento anni. Tra i patriarchi, spicca anche il faggio cinquecentenario nella secolare faggeta di Canfaito, a San Severino, in provincia di Macerata, dove tra la metà di ottobre e l’inizio di novembre si può assistere a uno straordinario foliage, con tinte tra il giallo, il rosso e l’oro. Questi giganti della natura hanno trovato nelle aree protette il loro rifugio ottimale. Ma sono presenti ovunque, anche nei centri urbani.

"Sono cinquantatré gli alberi monumentali riconosciuti nel parco del monte Conero – spiega il presidente Luigi Conte –. Si registra una prevalenza di roverelle, ma ci sono anche molti alberi da frutto, come peri e albicocchi. A questi patriarchi dedicheremo un’iniziativa nel mese di novembre, anche perché rispetto a questi temi c’è molta curiosità e sensibilità". Oltre un centinaio sono invece le piante di valore monumentale che si trovano all’interno del parco del monte San Bartolo. "Si tratta di un numero elevato e probabilmente sottostimato, perché il censimento non ha riguardato le aree private, dove sono presenti molte piante antiche – sostiene il naturalista del parco, Laurent Sonet –. La famiglia dei patriarchi verdi potrebbe essere destinata ad ampliarsi: del resto, gli alberi come sempre da secoli restano al loro posto, a noi ora tocca trovarli per dare loro il meritato riconoscimento".