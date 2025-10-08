Gli interventi green. Ecco guaine isolanti sulle linee elettriche

Tanti sono i rischi per la sopravvivenza dell’avifauna nel corso delle migrazioni, ma anche durante i periodi di stanzialità. La drastica riduzione degli spazi per la nidificazione, gli eventi meteorologici estremi e incidenti come gli episodi di folgorazione sui pali della rete elettrica sono fattori che contribuiscono a ridurre la popolazione e a fare aumentare i casi di morte per l’avifauna. Per prevenire e per contrastare questi episodi sono in corso di attuazione, in ambito sia pubblico che privato, degli interventi per proteggere gli spazi di nidificazione e per crearne di nuovi, ampliando gli habitat, oltre a lavori che riguardano la messa in sicurezza della rete elettrica. A Pesaro, ad esempio, il Parco del monte San Bartolo ha ottenuto un finanziamento regionale di oltre 100mila euro grazie a un progetto frutto della convenzione tra il Comune di Pesaro e l’ente Parco del San Bartolo, che prevede di estendere la zona Zps (zona di protezione speciale per l’avifauna) nell’area compresa tra l’area protetta e il parco urbano Miralfiore. A questo si aggiungono interventi di installazione di nidi artificiali sulle pareti della falesia.

Sono numerose anche le azioni di tutela dell’avifauna messe in campo da E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e di bassa tensione. Queste prevedono l’installazione di nidi artificiali, ma anche interventi per la prevenzione del rischio di elettrocuzione, un fenomeno che colpisce in particolare i grandi volatori, se durante l’appoggio ai pali della rete elettrica toccano contemporaneamente due cavi o un cavo e la messa a terra. Grazie a un accordo con il Parco del Conero sono stati installati dei nidi artificiali, in particolare per i gheppi e i barbagianni, nei sostegni delle linee elettriche nell’ambito del progetto "Nidi per la biodiversità del Conero", che prevede anche interventi manutentivi dei nidi installati e attività di rinnovamento tecnologico degli impianti che li accolgono.

Nel Parco della Gola Rossa-Frasassi di Fabriano (Ancona), nell’ambito di un progetto "Life" sono stati invece messi in sicurezza oltre dieci chilometri di linee di media tensione, attraverso la posa di guaine isolanti sui cavi oppure con l’installazione di componenti cosiddetti "bird-safe" nelle località di Rosenga, Spineto, Cerqueto e Monte Murano. È un impegno che Enel prevede di potenziare nel corso dei prossimi anni. Tra gli obiettivi del gruppo, infatti, è indicato anche l’investimento nelle attività di ricerca e di monitoraggio sull’avifauna e sulle rotte degli uccelli migratori, affinché i rischi causati dall’impiantistica possano essere considerevolmente mitigati nel prossimo futuro.

