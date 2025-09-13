Gli ottant’anni di Cna Marche. Paradisi è il nuovo presidente

Maurizio Paradisi è il nuovo presidente della Cna Marche. Guiderà l’associazione degli artigiani imprenditori della regione col segretario Moreno Bordoni, confermato per i prossimi quattro anni. Paradisi e Bordoni sono stati votati all’unanimità dagli 82 delegati dell’assemblea elettiva regionale, in rappresentanza dei 18mila imprenditori e dei 16.500 pensionati associati. Paradisi subentra a Paolo Silenzi, che ha diretto la Cna regionale negli ultimi tre anni. Impegnato dal 2001 nel mondo Cna, è uno stimato professionista della fotografia e della comunicazione. Negli ultimi otto anni, dopo avere ricoperto vari incarichi nell’associazione, è stato presidente della Cna territoriale di Ancona. Dal 2018 è stato per sei anni presidente del Confidi Uni.Co, del quale oggi è il vicepresidente e il responsabile per l’antiriciclaggio.

Ottant’anni di Cna. La Cna Marche ha celebrato alla Loggia dei Mercanti di Ancona i primi ottant’anni di vita. Era il 28 maggio del 1945 quando ad Ancona furono costituite l’Unione provinciale artigiani e la Federazione regionale delle Marche. Oggi la Cna è diffusa capillarmente nella regione con 60 sedi e 400 dipendenti, che offrono servizi e rappresentanza alle imprese per aiutarle a coniugare tradizione e saper fare con le grandi sfide dell’innovazione, trasformazione digitale e intelligenza artificiale. L’assemblea regionale è stata dedicata alle donne e al ruolo che hanno avuto in questi ottant’anni nella ricostruzione di un Paese che usciva in macerie dalla guerra e al contributo offerto dalle imprenditrici alla Cna e all’economia regionale. "Oltre il tetto di cristallo" è il titolo dell’evento, che ha voluto legare ottant’anni di Cna e di economia marchigiana alla forza delle donne che hanno fatto l’impresa. Le imprese al femminile sono 30.937 e quasi un’azienda su quattro è guidata dalle donne.

Dopo l’apertura dei lavori da parte del segretario Bordoni e la relazione del presidente uscente, Silenzi, sono intervenute Daniela Zepponi, presidente di Cna impresa donna Marche e Mariella Triolo, presidente nazionale di Cna impresa donna. È seguito uno speech della formatrice e scrittrice Irene Facheris. Di grande interesse il talk sulle storie al femminile di resilienza e successo nello sport, società e imprenditoria, condotto dalla docente universitaria e scrittrice Michela Mercuri. Hanno raccontato il loro cammino per arrivare oltre il tetto di cristallo Paola Gianotti, motivational coach e ultra ciclista che ha conquistato quattro volte un guinness world record; Elisa Di Francisca, campionessa olimpica, mondiale ed europea nel fioretto; Maria Sferruzza, executive director international engineering construction & solutions di Snam; Paola Martinez, responsabile affari istituzionali territoriali di Open Fiber. All’assemblea sono intervenuti il presidente di Camera Marche, Gino Sabatini, il direttore del Confidi Uni.Co, Paolo Mariani, il presidente Cna nazionale, Dario Costantini, e il segretario generale, Otello Gregorini.

Marco Principini