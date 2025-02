Gli schiavi del gioco. Per slot e videopoker in fumo 3,5 miliardi

C’è chi ha perso la casa, chi il lavoro. Qualcuno ha sfasciato una famiglia, altri hanno puntato la pensione. C’è chi si è imposto limiti settimanali perché ormai ludopatico, ma anche chi ha deciso di curarsi. Il gioco d’azzardo è un fenomeno sociale che negli anni è cresciuto sempre di più, portando con sé problemi e patologie. Che sia una slot, una scommessa, un grattino o i numeri del bingo, in Italia le percentuali sono schizzate. Tanto che durante il Covid, per la prima volta nella storia, c’è stato il sorpasso del gioco online su quello praticato nei luoghi fisici. La Regione Marche prima ha emanato la legge 3 del 2017, poi ha disposto diversi piani regionali integrati per attuare le azioni di contrasto al gioco d’azzardo, tanto che nell’ultimo, tarato sul triennio 2023-2025, ha stanziato quasi 5 milioni. È stato attivato il numero verde 800012277 e istituita la giornata regionale della lotta al gioco d’azzardo patologico, il 26 febbraio.

Secondo il report Gaps (Gambling adult population survey) del Cnr, nel 2018 il 37,8% della popolazione tra 15 e 74 anni ha giocato d’azzardo nelle Marche. I Comuni con la raccolta pro capite più elevata sono Monsano (6.562,7 euro), Civitanova (3.980) e Porto San Giorgio con 3.776,8 euro. Le scommesse sportive dominano in provincia di Pesaro e Urbino, quelle ippiche nel Fermano, le lotterie nell’Anconetano, i bingo nel Maceratese, le slot hanno una spesa per residente altissima anche nell’Ascolano. Il monitoraggio, attraverso questionari, è in corso per il triennio 2023-2025 ed è il proseguimento dei piani regionali Gap (Gioco azzardo patologico). Nel 2021, nelle Marche, la raccolta da gioco è stata di 2,8 miliardi, il 2,5% del totale in Italia: 1,1 miliardi su rete fisica e 1,7 su rete telematica. Nel 2023, la spesa è stata di 3,5 miliardi, 700 milioni in più nel giro di soli due anni. Fatti due conti, sono più di 9,5 milioni al giorno. Il dato medio pro capite è pari a 1.888 euro.

Proprio il gioco d’azzardo online, solo per i piccoli Comuni, è stato oggetto dello studio di Federconsumatori, Isscon e Cgil. Nei centri tra duemila e 9.999 abitanti, nel 2023, le Marche sono state l’ottava regione per raccolta pro-capite, con una media di 1.982,5 euro, oltre trecento sopra la media nazionale (1.639,21). Anche qui Monsano figura tra i Comuni dove si gioca di più (5.840,79 euro pro capite) e fa peggio solo Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona (6.653,29). A ruota ecco Morrovalle (5.686,38) nel Maceratese, Folignano in provincia di Ascoli (4.984,59), Sarnano nel Maceratese (4.963,83), Grottazzolina nel Fermano (4.302,85), Maltignano e Castignano, sempre nell’Ascolano (rispettivamente 4.289,74 e 4.153,7). E chi è che gioca di più? Uomini, secondo le statistiche, ma di tutte le età. Le persone a carico del sistema sanitario per problemi relativi a Gap e dipendenze digitali, nel 2022, sono state 413. La maggior parte si concentra tra 30 e 54 anni, e oltre 65 anni.

Il problema è affrontato sul campo dai dipartimenti delle dipendenze patologiche delle cinque Ast. In provincia di Pesaro e Urbino, la direttrice è la dottoressa Giovanna Diotallevi. Dall’ospedale di Muraglia, parla con i sociologi Fabio Astolfi e Samantha Sanchini. "Sono saltati i confini di spazi e tempi – ammette –. Ora si può giocare sia in luoghi fisici che digitali. I giovani giocano molto più online. Ai servizi di assistenza le persone accedono con difficoltà, spesso accompagnate dalle famiglie, quando però le dipendenze sono già gravi e vicine alla rovina economica". Nelle Marche una legge vieta di aprire sale slot, centri scommesse e sale bingo a una certa distanza dai luoghi ‘sensibili’, università, poste, bancomat, chiese, oratori e strutture sanitarie. Ma la distanza – inizialmente di 500 metri nei Comuni con più di cinquemila abitanti e di 300 negli altri – è stata ridotta a 300 e 200 metri nel 2023 e ora rischia di essere annullata con la riforma presentata dal governo, contro cui è partita la campagna ‘Mettiamoci in gioco’. "Non un gioco, ma una schiavitù", l’allarme del cardinale Matteo Zuppi, presidente Cei. Per questo, bisogna informare le persone: per prevenire la cura.