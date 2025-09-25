"I Cinque Stelle con Ricci per le poltrone"

Fuoco ex amico sul Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte, "sotto la cui leadership si è trasformato proprio in uno di quei partiti di sistema" da "Prima Repubblica" con i quali alle "origini" era "in netto contrasto", "dedito ad accordi di palazzo e logiche spartitorie con l’unico obiettivo di conservare una parte di potere tramite i soliti slogan, capaci di dire tutto e il contrario di tutto, utili solo a ingannare qualche elettore".

Coda al veleno firmata da due ex pentastellati marchigiani: Feliziano Ballatori, già portavoce territoriale dell’M5s di Ascoli, dimessosi l’anno scorso dopo la disfatta del centrosinistra alle comunali, e Massimo Gianangeli, già candidato sindaco (2012) e consigliere comunale a Jesi fino al 2017, poi uscito dal Movimento in rotta con la linea politica romana e passato a Italexit di Paragone, con cui si è candidato come capolista alla Camera nel 2022.

Ecco, per loro "l’alleanza con il Pd di Ricci rappresenta il capitolo finale del Movimento Cinque Stelle delle origini" che, scrivono, "era sinonimo di trasparenza, partecipazione, rinnovamento e rifiuto delle vecchie logiche di potere". Invece "l’M5s di Conte si è ridotto a stringere alleanze col Pd, spartendosi cariche e incarichi con forze politiche che perseguono obiettivi opposti ai valori fondativi – recriminano –. L’immagine di Conte che sostiene Ricci, candidato del centrosinistra, legato al Pd nazionale e coinvolto in vicende giudiziarie, è la dimostrazione di un Movimento che ha smarrito ogni coerenza, inseguendo un unico scopo: le poltrone".

Da qui "un appello ai marchigiani: non lasciatevi ingannare e non date fiducia a chi ha tradito i propri principi. L’M5s di Conte non rappresenta più una alternativa, ma solo la vecchia politica". Amen.