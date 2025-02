I due sindaci: "Ora vogliamo più garanzie"

Sensazioni contrastanti, a seguito del tavolo Beko, per i sindaci di Comunanza e di Fabriano, i due Comuni nei quali sono presenti gli stabilimenti della multinazionale. "Sapevamo che una volta scongiurata la chiusura, si sarebbe parlato di investimenti ed esuberi – dice il sindaco di Comunanza, Domenico Sacconi –. Per quanto riguarda il primo punto, sono soddisfatto per il piano presentato. Il fatto che si punti sul fotovoltaico, ad esempio, mi fa pensare che la proprietà sia intenzionata a garantire lunga vita all’azienda. Certo, era lecito aspettarsi anche qualcosa in più, ma intanto è un buon punto di partenza in attesa dei prossimi incontri. Ricordo che si è ancora in fase di negoziazione, quindi le cose possono migliorare e auspico maggiori investimenti. Sul numero degli esuberi, invece, sono preoccupato. È vero che inizialmente si parlava di oltre trecento posti a rischio e ora siamo a un centinaio, ma è altrettanto vero che avevamo chiesto di ridurre davvero al minimo questo numero. E a mio avviso, siamo a cifre ancora troppo alte. È chiaro che Beko vorrebbe ridurre i costi, ma non è la strada giusta, perché parliamo di un terzo dei dipendenti. Anche da questo punto di vista, spero che fin dal prossimo tavolo possano cambiare idea. Sono sicuro che sarà trovata la quadra". Meno fiducia, comprensibilmente, per quanto riguarda Fabriano. "Non ci possiamo permettere soluzioni tampone oppure un salvataggio fatto a pezzi – commenta la sindaca Daniela Ghergo –, in quanto finirebbe per indebolire la posizione di confronto fermo, unitario e di merito che tutte le istituzioni e le forze sociali di tutti i territori coinvolti hanno avuto finora. Chiederemo ulteriori garanzie nei prossimi incontri".

m. p.