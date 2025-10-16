I sindacati dopo la tragedia. La Uil: "È un’emergenza sociale. Nei cantieri troppi irregolari"

La voce di dolore per l’ennesima tragedia sul lavoro si mescola alla rabbia e alla richiesta di un cambio di passo che non può più attendere. Dopo la morte di Francesco Broda, la Uil Marche e la Feneal Uil Marche, nelle figure dei responsabili territoriali Sergio Crucianelli e Filomena Palumbo, tornano a chiedere con forza che la sicurezza torni al centro dell’agenda pubblica. Nella sede di via Annibali, a Piediripa, hanno parlato di "emergenza sociale", rilanciando le proposte già contenute nel report consegnato ai prefetti marchigiani lo scorso 28 aprile, in occasione della Giornata contro gli infortuni sul lavoro.

"L’incidente di Corridonia è l’ennesimo accadimento che ripropone la necessità di quel cambio di marcia che chiediamo da anni — dice Palumbo —. Non bastano le dichiarazioni di principio: la sicurezza deve essere una pratica quotidiana. Siamo ancora più preoccupati per gli incidenti che non emergono, per quelli che non finiscono nei registri. Nei cantieri della ricostruzione ci sono lavoratori che non risultano assunti, che non hanno un contratto e non esistono per le statistiche. Di loro non sappiamo nulla, eppure ogni giorno rischiano la vita senza alcuna tutela".

La responsabile della Feneal Uil ha ricordato come il sindacato chieda da tempo "presidi territoriali e campi base nei luoghi della ricostruzione, con la presenza di medici competenti e controlli costanti", per evitare che "la ricostruzione diventi terreno di sfruttamento — aggiunge —. Ricostruire significa restituire vita e comunità, non consumare lavoro e persone". Un appello condiviso da Crucianelli: "Il presidio costante nei cantieri è fondamentale per contrastare il lavoro irregolare, quello che non si vede e che porta con sé sfruttamento e infortuni nascosti — commenta —. È una realtà che denunciamo da tempo, ma da soli non possiamo trasformare i cantieri in luoghi di dignità. Serve l’impegno di tutti, come istituzioni, imprese e lavoratori".

Il documento richiamato dai sindacalisti, e consegnato alle Prefetture, contiene una serie di misure concrete: il contrasto alle infiltrazioni mafiose, il contenimento dei subappalti al massimo ribasso, l’introduzione del badge elettronico per il controllo delle presenze, più ispettori e verifiche del ministero del Lavoro, l’obbligo di formazione continua e l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale (Dpi). Centrale anche la richiesta di garantire l’applicazione del contratto collettivo dell’edilizia, che assicura ai lavoratori formazione e tutele economiche attraverso la Cassa Edile. "La sicurezza non è un optional né un adempimento burocratico — ha concluso Palumbo —. È il primo diritto, senza il quale nessun progresso può dirsi giusto. Prevenire deve essere la chiave, non curare poi".