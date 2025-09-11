I trenta candidati per ogni provincia

Ecco i trenta candidati della lista civica "I marchigiani per Acquaroli", divisi per circoscrizioni provinciali.
Provincia di Pesaro e Urbino: Letizia Ceccarelli, Umberto Gennaro, Fabrizia Gibiino, Francesca Paolucci, Marco Lanzi, Davide Ippaso e Giulia Marchionni.
Provincia di Ancona: Federico Filonzi, Paola Candi, Diego Casaccia, Luigi Coppari, Marco Gnocchini, Patrizia Palini, Cecilia Possenti, Graziano Stacchiotti, Giovanna Trillini.
Provincia di Macerata: Gigliola Bordoni, Giuseppina Feliciotti, Gianni Giuli, Salvatore Piscitelli, Silvia Squadroni, Paolo Teodori.
Provincia di Fermo: Paolo Calcinaro, Emiliano Carnevali, Maria Teresa Illuminati e Milena Sebastiani.
Ascoli: Cristiana Biancucci, Maria Stella Origlia, Roberto Paoletti e Gianluca Pompei.