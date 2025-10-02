I vincitori: centrodestra: "Premiato il buongoverno. Da Ricci nessuna proposta"

Sindaco Marco Fioravanti, la ‘sua’ Ascoli è stata ancora una volta una roccaforte per il centrodestra, in particolare per Fratelli d’Italia, che qui ha avuto delle percentuali ’bulgare’ (38,64%). Soddisfatto?

"Sono davvero molto contento, perché significa che la gente ha premiato il buon governo, della città come della regione. Il nostro stile politico, e quello del governatore confermato, Francesco Acquaroli, è di non reagire alle provocazioni con gli insulti, ma attraverso azioni concrete e proposte credibili. È questa la buona politica. E poi credo che gli elettori abbiano apprezzato molto anche i tanti, ottimi progetti che sono stati portati avanti dalla giunta Acquaroli nel corso degli ultimi cinque anni".

È stata una vittoria anche per lei.

"Assolutamente sì. I voti raccolti da Fratelli d’Italia nell’Ascolano certificano a un anno dalle amministrative non solo la tenuta della nostra amministrazione comunale, ma anche un incremento del consenso dei concittadini. Quindi, ripeto, siamo molto contenti di come è andata questa tornata regionale. Il nostro modello di governo, ormai, è un esempio a livello nazionale e ne andiamo orgogliosi".

Francesca Pantaloni, assessora al bilancio del Comune di Ascoli, con 8.407 preferenze è stata la candidata più votata nelle Marche. Per lei è pronto un posto in giunta regionale.

"Innanzitutto il numero di preferenze rappresenta l’ennesimo attestato di stima che la popolazione ascolana dimostra nei confronti dell’attività politica svolta dalla nostra amministrazione. Significa che il nuovo modello politico che abbiamo introdotto funziona. Vorrei complimentarmi sia con Francesca che con tutto il gruppo che l’ha sostenuta in questa campagna elettorale. Una campagna svolta attraverso proposte concrete, con stile e pacatezza. Francesca (Pantaloni, ndr) rappresenta la punta di diamante della nostra squadra e siamo felicissimi per la sua elezione in Consiglio regionale. È una donna eccezionale, che ha la grande dote dell’umiltà ed è capace di mettersi sempre in ascolto delle reali esigenze delle persone. Non è un caso che abbia raccolta oltre quattromila preferenze anche fuori dal Comune di Ascoli".

Ora, però, dovrà sostituirla in giunta: ha già le idee chiare su chi scegliere?

"Sinceramente non mi sono ancora posto il problema. Attendiamo intanto la proclamazione ufficiale degli eletti in Consiglio regionale. Poi vedremo il da farsi e valuteremo con calma".

Dovesse dare un consiglio a Matteo Ricci, che cosa ha sbagliato, secondo lei?

"La risposta è semplice: non ha presentato alcuna proposta politica concreta per le Marche. Ha parlato soltanto di temi nazionali, troppo distanti dalle esigenze reali delle persone. Aveva un unico obiettivo: mandare a casa Acquaroli. Però dimenticava che sarebbe stato necessario anche predisporre un’agenda politica per i marchigiani".

Cosa chiede alla nuova giunta regionale per le Marche e in particolare per il Piceno?

"Per le Marche di proseguire nel lavoro già intrapreso su tutti i fronti, dalla sanità alle infrastrutture, che restano le priorità del nostro territorio. Per il Piceno, invece, ho un grande sogno: il completamento della cabinovia per la risalita a monte Piselli".