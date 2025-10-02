I vinti: centrosinistra: "L’unità è necessaria, no a coalizioni ’contro’"

È tempo di riflessioni nel centrosinistra marchigiano all’indomani dalla sonora sconfitta rimediata lunedì sera. Otto punti di scarto dal centrodestra nella contesa per Palazzo Raffaello non se li aspettava proprio nessuno (e forse neanche il rieletto governatore Francesco Acquaroli). Lo scarto previsto era di due, al massimo tre punti, ma mai una catastrofe come quella che si è poi materializzata lunedì sera. E proprio per questo, già per domani è stata convocata una riunione di tutto il centrosinistra a Chiaravalle per analizzare l’accaduto. Si dovrà fare il punto e capire che cosa non ha funzionato. Il discorso relativo all’affluenza ha poco valore, se si pensa che dieci anni fa, quando a vincere fu il dem Luca Ceriscioli, a votare andò poco più del 50% dei marchigiani. In sostanza, in questa tornata elettorale si è tornati su quei valori e il 2020 fu un’eccezione dovuta al concomitante voto per le comunali (Macerata, Fermo e Senigallia). Senza dimenticare che, una volta, a temere la scarsa affluenza alla urne era proprio il centrodestra, visto il voto fidelizzato da parte degli elettori del Pd, o forse meglio dire Ds e Pds, andando indietro negli anni. Ora a essere fidelizzato è il popolo del centrodestra. E forse questo è un punto centrale della discussione, cioè il distacco che si è creato con l’elettorato.

A tal punto da poter forse giustificare il crollo di consensi del Pd nel Pesarese. I dem continuano ad avere un’unica roccaforte rappresentata dalla provincia di Ancona e dal capolugoo di regione (che pure è stato perso poco più di due anni fa). Per non buttare la croce soltanto sul Pd, è da verificare il risultato deludente di Avs, così come dei Cinque Stelle. In quest’ultimo caso, sul calo dei voti potrebbe avere influito l’avviso di garanzia piovuto sulla testa di Matteo Ricci. Di sicuro in molti contestano il tipo di campagna elettorale portata avanti. Troppo sbilanciata, soprattutto nell’ultimo periodo, su temi nazionali e internazionali come Gaza e poco su quelli più vicini ai marchigiani.

È mancata un’alleanza vera sui contenuti della proposta, mentre sul fronte meramente politico il centrosinistra era debole o quasi inesistente al centro, a dispetto invece del fronte moderato messo in campo da Acquaroli. Temi che dovrebbero essere al centro dell’incontro di domani a Chiaravalle, ma questo non basterà. Se è vero che il perno del centrosinistra è il Pd, una riflessione profonda dovrà essere fatta anche all’interno dei dem. È vero che Ricci è riuscito a mettere insieme tutte le anime del centrosinistra e a tenere in qualche modo unito anche il Pd, ma in realtà le divisioni sono ancora profonde e non aiutano a guardare al futuro.

Sulla questione marchigiana si è espresso anche il presidente nazionale del Pd, Stefano Bonaccini, che ha parlato di "vittoria netta" di Acquaroli. "A Matteo Ricci va invece il ringraziamento di tutta la comunità democratica e del centrosinistra per l’impegno e la generosità profusi. Non saranno stati sufficienti per farcela – scrive Bonaccini –, ma si è speso al massimo a nome di tutti noi. Sapevamo che era una partita in salita, speravamo di replicare l’Umbria, non ci siamo riusciti. Resto convinto che il voto vada chiesto per il governo della tua regione, non per il Paese e nemmeno per ribaltare equilibri nazionali. Ricordiamocelo bene". Bonaccini vuole attendere la conclusione di tutte le elezioni regionali in programma e "a quel punto saremo davanti alla sfida più importante: costruire l’alternativa a Meloni e alle destre per vincere le politiche. Per me alternativa non significa una coalizione ’contro’, ma una proposta per l’Italia, con un programma di pochi punti che offra agli italiani una possibilità migliore rispetto al governo attuale". "L’unità delle opposizioni non sarà una condizione sufficiente per vincere, ma è ovvio che con questa legge elettorale è una condizione necessaria per provarci – aggiunge l’europarlamentare Pd –. Evidente che al Pd spetti un ruolo primario, quale perno di una nuova alleanza: anche i risultati di queste ore confermano che siamo indispensabili (ma non sufficienti) per costruire l’alternativa per vincere".