Il biologo del Parco: "Specie in equilibrio. Qui numero stabile"

VISSO (Macerata)

"Nessuna specie aumenta all’infinito. L’equilibrio, stando al monitoraggio, è già stato raggiunto". Con queste parole Alessandro Rossetti, biologo del parco nazionale dei Sibillini, fa il punto sulla situazione del lupo nelle Marche. Rossetti, qual è la diffusione del lupo nelle Marche?

"C’è stato un incremento della presenza del lupo. A livello nazionale, parliamo di una specie che era sull’orlo dell’estinzione negli anni settanta, perché considerata nociva e per questo perseguitata con ogni mezzo. Ai tempi ne restavano forse un centinaio in tutto l’Appennino centro-meridionale, e i Sibillini erano probabilmente il limite settentrionale dell’areale. Oggi il loro numero è cresciuto".

Come mai?

"C’è stata una presa di coscienza sull’importanza della biodiversità e della rete ecologica, che funziona soltanto se ci sono tutte le componenti: erbivori e carnivori. E dal 1971 il lupo è protetto in tutto il territorio nazionale. Il bracconaggio non è mai cessato, ma è diventato marginale, ciò ha permesso alla specie di crescere. Anche le prede naturali, come cinghiali, cervi e caprioli, sono tornate in molte aree dalle quali erano scomparse. Così il lupo ha potuto ricolonizzare la gran parte del territorio italiano, comprese le Alpi".

Quindi il numero dei lupi continua ad aumentare ovunque?

"No. Dove il lupo è sempre stato, come sui monti Sibillini, il monitoraggio che portiamo avanti da tempo mostra che da oltre dieci anni siamo in una situazione di equilibrio. Quando si raggiunge la cosiddetta ‘capacità di carico’, cioè il numero massimo di individui che un ambiente può sostenere, il numero si stabilizza. Nessuna specie aumenta all’infinito. Si tratta di un equilibrio dinamico".

Il lupo è una minaccia per gli allevamenti?

"Può creare dei problemi. Con gli ovini è più facile proteggersi, usando cani da guardia, recinzioni elettrificate e ricoveri notturni. Con bovini ed equini, che sono lasciati al pascolo brado, invece è più difficile. È un tipo di allevamento aumentato negli ultimi anni, soprattutto sull’Appennino umbro-marchigiano. Per questo stiamo lavorando a diverse tipologie di soluzioni sperimentali, ad esempio con l’utilizzo di collari satellitari, per avere un controllo maggiore sugli animali al pascolo. I giovani, come vitelli e puledri nei primi mesi di vita, sono i più vulnerabili e dunque vanno protetti con maggiore attenzione".

Il lupo è pericoloso per l’uomo?

"Normalmente no, lo può essere quanto altri animali selvatici, come cervi, cinghiali o caprioli. Ma il contatto diretto è molto improbabile. È più facile nelle aree antropizzate, dove il lupo si abitua alla presenza umana. Può anche accadere che associ l’uomo al cibo: rifiuti, scarti, mangimi per cani e gatti, oppure cani e gatti lasciati liberi di notte. Il lupo è un animale sociale, apprende molto e in queste situazioni può sviluppare dei comportamenti confidenti. Bisogna fare in modo che ci sia meno contatto possibile tra l’uomo e gli animali selvatici, vale un po’ per tutti gli animali selvatici dalle grandi dimensioni. Dare confidenza può essere il primo passo verso episodi aggressivi, ma finora sono stati del tutto occasionali".

Come si distingue l’attacco di un lupo da quello di un cane inselvatichito?

"Non è semplice. Servono perizie adeguate di veterinari specializzati. Si valutano il contesto ambientale e il tipo di lesione. In alcuni casi si può distinguere, in altri no".

Ottavia Firmani