Il cacciatore di giganti della natura: "Nelle Marche tesoro inestimabile, ma aspetta di essere conosciuto"

MONDAVIO

(Pesaro e Urbino)

Il riconoscimento delle piante monumentali passa attraverso il censimento effettuato dai carabinieri forestali ai sensi della legge 10/2013, nella quale sono definiti i criteri della monumentalità. In questo iter è fondamentale il ruolo dei Comuni responsabili delle attività di censimento e delle segnalazioni alla Regione, che dietro apposita istruttoria decide se procedere con l’inserimento della pianta nell’elenco degli alberi monumentali. Non sempre però i Comuni e gli enti parco procedono con i censimenti, per mancanza di risorse e di personale. Per questo, osservando il territorio, non si può non notare quanti alberi che lo meriterebbero non abbiano ottenuto un riconoscimento ufficiale. In questo contesto è fondamentale il ruolo delle associazioni di volontariato come Rami, Registro degli alberi monumentali italiani. Sauro Bigelli, attivista di Rami, ha contribuito al riconoscimento di due giganti verdi a Mondavio, la sua città.

Sauro Bigelli, secondo la sua esperienza, possiamo intanto dire che gli alberi monumentali sono un tesoro delle Marche ancora per gran parte da scoprire?

"La regione Marche è ricca di piante bellissime e pochissimo conosciute. E a fare conoscere e tutelare questo patrimonio verde possiamo contribuire tutti, osservando il territorio e segnalando. A Mondavio abbiamo ottenuto il riconoscimento per un cedro del Libano di oltre cento anni e per una robinia pseudoacacia di quasi 140 anni, la più grande delle Marche, nei giardini del centro storico. A livello regionale si investono milioni di risorse per il turismo, ma ben poco si fa per valorizzare questi alberi straordinari. Ed è un vero peccato, perché l’interesse verso le piante è forte e le iniziative in questo campo sono sempre molto seguite".

Riesce a farci qualche esempio.

"Nell’ambito delle iniziative per Pesaro Capitale della Cultura abbiamo ideato il progetto del ‘Bosco risonante’ insieme ad Andrea Fazi e Lucia Ferrati. Trentatré alberi di valore monumentale, non ancora riconosciuti ufficialmente, si sono descritti in prima persona, raccontando la loro storia e quella del territorio. Sono stati appuntamenti molto partecipati, che abbiamo riproposto più volte con successo. Tra poco inizierà anche la distribuzione dei calendari dell’associazione Rami, che piace molto. E aggiungo: tra le piante più belle d’Italia, in regione spicca anche la roverella di Monterubbiano, nella provincia di Fermo".

Una volta scoperto il tesoro, che cosa possono fare le istituzioni per valorizzarlo?

"Si sta parlando tantissimo della necessità di destagionalizzare il turismo e di valorizzare non soltanto la costa, ma anche l’entroterra delle Marche. Ritengo che al posto di iniziative che spesso hanno un impatto negativo nei confronti dell’ambiente, progettare proposte che diano valore agli alberi monumentali e alla bellezza dei parchi, dei borghi e del paesaggio, sia un’ottima via per avvicinare un turismo consapevole, che ha sempre più voglia di trovare spazi di quiete e di bellezza. In questo senso, le Marche con i loro patriarchi hanno un patrimonio inestimabile che aspetta solo di essere conosciuto. Bisogna solo che le istituzioni ci credano".

Beatrice Grasselli