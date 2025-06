Il centrosinistra verso le regionali. Elly Schlein tira la volata a Ricci: "Nelle Marche possiamo vincere"

"Andiamo avanti per vincere anche nelle Marche". Parola di Elly Schlein. La segretaria nazionale del Partito democratico chiude il suo intervento dal palco della Festa dell’Unità di Ancona e incassa gli applausi a scena aperta del numeroso pubblico arrivato in piazza Pertini per ascoltarla. Un discorso a braccio intenso, una mezz’ora abbondante in cui al di là dell’invito ad andare a votare "sì", domenica e lunedì prossimi, per i cinque referendum, Schlein sciorina i cinque punti chiave della campagna elettorale dem, nelle Marche e in Italia. "Sanità e liste d’attesa, scuola pubblica, lavoro, futuro industriale e diritti", dice la segretaria del Pd, che non dribbla le sollecitazioni arrivate da più parti sulla prossima tornata elettorale nelle Marche, dove in ballo c’è la Regione. "Fare peggio di Acquaroli è davvero difficile, visto il gradimento nei suoi confronti da parte dei suoi concittadini. Qui nelle Marche possiamo vincere – dice ancora Schlein –. Siamo qui ad Ancona per gettare le basi future, per costruire un’alternativa e una forza di coalizione con un programma chiaro e condiviso nel quale tutti si possano sentire a casa. La candidatura di Matteo Ricci è forte e incessante è il suo impegno per la regione. Siamo pronti, vogliamo scrivere per le Marche una pagina di futuro migliore. Noi difenderemo la sanità pubblica e universalistica dai tagli e dalla privatizzazione che porta avanti la destra".

E proprio sulla sanità poggerà il grosso della campagna elettorale del candidato del centrosinistra. "Le Marche sono una delle regioni che soffrono di più a causa dei tagli nella sanità pubblica", ribadisce l’europarlamentare Pd ed ex sindaco di Pesaro, salito sul palco alla fine dell’intervento della Schlein per una foto di gruppo con i vertici del Partito democratico marchigiano, tutti al femminile tranne il segretario provinciale di Ancona, Thomas Braconi. "Ho apprezzato molti passaggi del discorso della nostra segretaria nazionale, mi trovo in sintonia su tutto, lavoreremo bene insieme e sono felice del sostegno incessante. La coalizione? La squadra sta crescendo molto bene, saremo uniti per un unico obiettivo. Lunedì è previsto un nuovo vertice tra le forze alleate, con loro c’è piena sintonia".

Oltre a lanciare la lunga corsa verso le regionali di autunno, Elly Schlein ha affrontato molti temi nazionali, dai referendum alla manifestazione di domani a Roma, organizzata assieme al Movimento Cinque Stelle e ad Avs contro il governo israeliano di Bibi Netanyahu e a difesa della popolazione civile palestinese di Gaza. Numerosi gli attacchi a Giorgia Meloni, a partire dal suo invito a boicottare il voto referendario. "Se non è d’accordo con i cinque quesiti, perché non esercita la sua contrarietà andando a votare? E su Gaza il suo silenzio è inaccettabile". La Festa dell’Unità è tornata ad Ancona dopo tantissimi anni. "L’avevamo promesso e abbiamo mantenuto l’impegno di tornare qui nel capoluogo dorico – ha detto la segretaria regionale, Chantal Bomprezzi, aprendo l’edizione della Festa dell’Unità nel cuore di Ancona –. Lo abbiamo voluto per tanti motivi, in particolare dobbiamo liberare Ancona e le Marche dalla destra". Infine la segretaria comunale, Federica Fiordelmondo, e il suo messaggio a Stefano Foresi, ex assessore che sta vivendo un momento molto difficile: "Stefano è l’anima di Ancona, conosce la città palmo a palmo. La mia dedica da questo palco va a lui".