Il commissario Castelli: "Apriamo 1.200 cantieri per le opere pubbliche"

Senatore Guido Castelli, commissario alla ricostruzione, a nove anni dal terremoto molte persone nelle Marche sono ancora fuori dalle loro case. Perché?

"Sono sempre troppe le persone fuori casa, ma dobbiamo anche dire che negli ultimi due anni nelle Marche sono rientrati a casa quasi tremila nuclei familiari. Oggi stimiamo che ci siano ancora circa seimila famiglie in attesa (spesso composte da una sola persona, quindi ancora più fragili), 4.300 nel Maceratese. Troppe false partenze nel passato, la ricostruzione però sta accelerando. Lo dicono gli oltre ottomila cantieri chiusi e i circa 6.500 ancorca in corso in tutta la regione".

Che cosa è cambiato da quando c’è lei come commissario?

"Credo sia subentrato un metodo che chiamo ’sinodale’: ascolto delle comunità, concertazione e collaborazione tra istituzioni e tutti i soggetti che operano nella ricostruzione. Una governance multilivello e una grande sintonia con professionisti, manodopera, imprese e istituzioni. Si fa lavoro di squadra, gli effetti si vedono".

Quali sono i nodi rimasti?

"Quelli più difficili, spesso coincidenti con i borghi con centri storici più complessi o ubicati in situazioni orografiche difficili, oltre i mille metri di quota. Ma anche qui, dove per troppo tempo hanno regnato il silenzio e l’abbandono, in questo scorcio di fine anno e nei primi mesi del prossimo, vedremo tante gru e tanti cantieri. I Comuni più a valle sono stati sbloccati prima, ma la ’buona marea della ricostruzione’ si sta alzando verso le aree più interne. Un approccio pragmatico ha permesso di procedere con successo, nelle ultime settimane, anche per Camerino o Visso, per fare due tra gli esempi più evidenti".

Superbonus, per chi è stato prorogato fino alla fine del 2026?

"La legge di bilancio appena bollinata (in deroga all’abolizione del Superbonus 110%, che ha creato molti problemi alla finanza pubblica nel Paese) proroga la rendicontazione del Superbonus collegato ai cantieri del sisma 2016 anche per le pratiche presentate prima del 30 marzo del 2024".

Per gli altri il Superbonus non c’è più. L’ordinanza "Incrementi" riesce a coprire per intero le spese ed evitare accolli?

"Con l’ordinanza 222 siamo tornati alla ’ricostruzione in senso stretto’ e abbiamo disinnescato un marchingegno drogato dal 110% senza danneggiare quelli che ne avevano davvero bisogno. Si sono cioè ridefiniti gli incrementi lì dove le pratiche sono più complesse e dove c’è effettivamente bisogno, riducendo al minimo gli accolli. Se vedremo che emergeranno delle nuove esigenze, saranno esaminate dagli uffici e integreremo le maggiorazioni".

Sta pensando di porre un limite alle imprese che hanno preso troppi incarichi, col rischio che i lavori dei committenti (i terremotati) vadano a rilento?

"La struttura commissariale non può entrare nei rapporti di natura privatistica che guidano la ricostruzione privata. Ci stiamo impegnando con gli uffici a contribuire alla vigilanza, individuare strumenti innovativi di monitoraggio e agire, con vincoli e prescrizioni, sulle aziende che accumulano ritardi e non chiudono i cantieri".

Stessa cosa per i progettisti?

"Il modello di intervento è lo stesso. Una cosa è certa: il termine per la presentazione dei progetti (salvo i casi di impedimenti oggettivi) non potrà essere prorogato all’infinito".

Sospensione dei mutui su attività e case inagibili: gli interessi continuano a galoppare. Non possono essere cancellati?

"Dall’assistenza doverosa non dobbiamo scivolare nell’assistenzialismo. Le misure adottate per l’emergenza e la ricostruzione sono state indispensabili per sostenere chi vive in un territorio che doveva rialzarsi. La Zona franca urbana è stata rifinanziata per il 2026, lo stesso per la sospensione dei mutui pubblici e privati. Ora, visto che la fase emergenziale è in via di superamento, dobbiamo promuovere nuovi processi capaci di creare lavoro e favorire lo sviluppo dei servizi".

Quali strumenti per garantire sicurezza ed evitare il rischio di infiltrazioni della criminalità?

"I controlli sono stati dall’inizio molto rigorosi, e fino a oggi i numeri ne evidenziano l’efficacia. Ovviamente non bisogna abbassare la guardia, specie ora che la ricostruzione entra nel vivo. Anche per questo abbiamo introdotto il badge digitale, per poter trasferire tutte le informazioni utili agli organi di controllo e assicurare trasparenza e legalità in ogni momento della vita di cantiere".

Qual è il prossimo obiettivo?

"La ricostruzione privata si è messa a correre, lo dimostra il fatto che negli ultimi tre anni abbiamo liquidato contributi per 3,3 miliardi; ora stiamo sbloccando quella pubblica. L’obiettivo è di aprire nei prossimi mesi 1.200 cantieri per opere pubbliche in tutto il cratere. Ne sono partiti già più di 500, negli ultimi due mesi".