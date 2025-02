Il consigliere più povero: "Faccio il geometra. A volte guadagno poco"

Solo 3.327 euro di reddito. Tanto da essere il più povero dell’assemblea regionale. "Sì, ma io nel 2023 non ero consigliere", spiega Giovanni Dallasta di Forza Italia. Dal 9 luglio dello scorso anno siede sugli scranni della maggioranza. Prima nel Gruppo Misto, poi nel partito di Antonio Tajani. Ha preso il posto di Luca Serfilippi, attuale sindaco di Fano, mantenendo anche il ruolo di consigliere comunale d’opposizione a Pesaro. Quindi, nella prossima dichiarazione dei redditi, ci sarà anche quanto sta percependo come consigliere regionale, di maggioranza. Ovvero, secondo la legge 34 del 2014, articolo 2, l’indennità mensile di 6.400 euro. Ma attualmente il reddito dichiarato da Dallasta, geometra di professione, rimane pur sempre di 3.327 euro, numeri che si avvicinano alla soglia minima di reddito in Italia.

Come mai così poco?

"Le cifre basse o alte dipendono dai redditi del lavoro autonomo, tolte le spese. Un anno puoi pagare il doppio dei contributi perché magari hai rateizzato, mentre l’anno dopo è diverso. Questo nelle libere professioni cambia tutto. Puoi gestire le spese quando hai un’attività, in qualche modo. Ci sono attività anche pretassate, che non vanno nella dichiarazione dei redditi".

Con queste cifra così bassa riesce a vivere bene?

"Ognuno vive in base alle attività che fa e al tenore di vita che si può permettere. Un anno guadagni di più e un altro di meno. Il lavoratore autonomo se sta male ha solo costi e non guadagna. Non è uno Stato che integra con delle assicurazioni personali".

Fare il consigliere regionale le cambia però tanto a livello di compensi.

"Il consigliere regionale vieni pagato per fare politica. Per me non è a tempo pieno, visto che ho una professione".

Quando ci sono delle dichiarazioni così basse a volte ci sono eredità alle spalle. È il suo caso?

"No".

Si ricandiderà con Forza Italia alle prossime elezioni?

"Se il partito lo ritiene sì, decide il partito. Di solito chi lavora bene in consiglio regionale viene ricandidato".

n. m.