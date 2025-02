Il consigliere più ricco: "Sono un imprenditore. Non vivo di politica"

di Nicholas MasettiANCONALo hanno definito più volte il Paperone per i suoi 163.275 euro di reddito nel 2023. Ma anche due anni fa si parlava di Renzo Marinelli, capogruppo della Lega in consiglio regionale, del più ricco, con però 236.509 euro. Ovvero oltre 70mila euro in più nel 2021. "Sono imprenditore, con la società faccio le dichiarazioni. Il mercato cambia, il prossimo anno peggiorerà ancora", racconta l’ex sindaco di Castelraimondo, in provincia di Macerata, dal 1997 al 2006 e dal 2011 al 2021.

La crisi delle industrie ha colpito anche a lei Marinelli. Le dichiarazioni sono ancora alte ma sono cambiate. "Avendo un’azienda, una segheria specializzata negli imballaggi in legno e negli imballaggi industriali, viviamo anni balordi. Si sono ridotti gli utili, sono aumentati i prezzi, è calata la produzione. Il mercato non sempre tira. Anni fa abbiamo vissuto una situazione strana, con dei vantaggi, visto l’aumento del legname in Europa. Noi abbiamo reinvestito delle cifre importanti nel rinnovo dei macchinari. Oggi vediamo un riequilibrio dei prezzi e ci ritroviamo danneggiati. Il prossimo anno sarà peggiore. Lavoriamo con le cartiere, si è ridotta la produzione. Dietro alle cartiere ci sono sempre piccole e medie imprese. Noi siamo 15-20 persone".

Fare politica porta però benefici economici, non trova?"Non ho bisogni di vivere con i soldi della politica. A Castelraimondo ho quasi sempre fatto gratis il sindaco, riducendomi lo stipendio. Non ho mai chiesto rimborsi per viaggi, pranzi o cene. Sono amministratore da 32 anni (è anche consigliere comunale, ndr). Non ho mai fatto soldi in nero da imprenditore. Se non facessi il consigliere regionale toglierei 40-50mila euro all’anno. Solo che io non mi lamento e vado a dormire tranquillo".

Da capogruppo in consiglio regionale, si ricandiderà con la Lega?"Ora penso di portare a termine il mandato. Mi piacerebbe ricandidarmi solo per essere utile al territorio. Non per motivi economici. Per un fatto di rappresentare il territorio sì, mi ricandiderei, su altro ci sto pensando. Quello che mi muove è questo, altrimenti ne farei a meno. Valuteremo più avanti se ci sono le possibilità".