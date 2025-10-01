Il consiglio regionale. E i possibili assessori: salgono Pasqui e Marinelli

Il nuovo consiglio regionale, tra new entry e grandi esclusi, mentre si scatena il toto giunta. La sanità sembra aver pesantemente penalizzato l’assessore uscente della Lega Filippo Saltamartini che con i suoi 2.308 voti ha dovuto lasciare il passo, in consiglio regionale, a Renzo Marinelli che di voti, sempre nella circoscrizione di Macerata, ne ha presi 2.847. Non ce l’ha fatta neppure l’ex assessore alla Cultura Chiara Biondi, lo scorso luglio passata dalla Lega a Forza Italia, arrivata seconda su Ancona dietro Tiziano Consoli. Fuori l’altro ex assessore di FI, Stefano Aguzzi (Pesaro e Urbino) che, anche nella prima legislatura, non era entrato in consiglio ma era stato chiamato in giunta dal presidente Acquaroli. Tra gli eletti non c’è neppure la segretaria regionale del Pd, Chantal Bomprezzi (2.933) che nella provincia di Ancona è arrivata terza dietro l’ex sindaco del capoluogo Valeria Mancinelli e il consigliere uscente Maurizio Mangialardi. Fuori per il Pd, che complessivamente ha sei seggi, anche l’ex sottosegretario Alessia Morani arrivata quarta e il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini, secondo dietro a Micaela Vitri, alla sua seconda legislatura. Il seggio che sarebbe stato di Vimini è invece scattato a favore dell’ex sindaco di Fano Massimo Seri, candidato nella lista del Presidente Ricci. Sempre su Fano, rimanendo nel centrosinistra, si riconferma in consiglio regionale Marta Ruggeri per M5S: il Movimento pur passando dal 7% al 5% mantiene un suo rappresentante. Anche la Lega è riuscita ad ottenere 3 consiglieri con l’ingresso del sindaco di Cartoceto Enrico Rossi, vicino al parlamentare Mirco Carloni, e in pole position per diventare assessore. Rossi se la gioca con il collega di partito Renzo Marinelli di Macerata, già capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Tre consiglieri anche per Forza Italia, che con l’8,60%, diventa il secondo partito dietro Fratelli d’Italia che svetta al 27,41% e si aggiudica ben 10 consiglieri.

Uno tra Gianluca Pasqui e Tiziano Consoli, sindaco di Maiolati Spontini, potrebbe essere il nuovo assessore di FI. Per il primo c’è in ballo anche il posto da presidente del Consiglio regionale.

Fratelli d’Italia avrà tre assessori: certa la conferma di Francesco Baldelli, poi l’ascolana Francesca Pantaloni e l’anconetano Giacomo Bugaro. Il sesto assessorato potrebbe andare a Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo, della lista I Marchigiani per Acquaroli recordman di preferenze con 9.311 voti. Tra le new entry in consiglio per Fdi il giovane sindaco di Mondolfo (Pesaro e Urbino) Nicola Barbieri che ha vinto il derby con il collega di partito Nicola Baiocchi, il quale si siederà in consiglio con la nomina in giunta di Baldelli.

Anna Marchetti