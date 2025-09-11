Il debutto di Giovanna Trillini: "Acquaroli? È un fiorettista. Timido ma grande lavoratore"

Dai trionfi mondiali sulla pedana del fioretto alla discesa in campo (politica) nella lista "I Marchigiani per Acquaroli", a sostegno del governatore uscente di FdI. Giovanna Trillini, basta il nome: jesina, pluricampionessa di scherma, che cosa l’ha spinta ad affrontare questa nuova sfida?

"È un’esperienza nuova, diversa da tutto ciò che ho fatto, ma sentivo il bisogno di mettermi in gioco per la mia regione. Ho avuto un’esperienza politica nel mondo dello sport, come membro della giunta del Coni e del consiglio federale, ma qui è diverso. Mi trovo davanti alla mia terra e alle mie radici. Sento il desiderio di mettermi in corsa per cercare di portare competenze ed esperienza al servizio del territorio marchigiano".

Perché ha scelto di sostenere il governatore uscente Francesco Acquaroli?

"Acquaroli è un fiorettista, abbiamo un carattere molto simile, quello che è tipico di noi fiorettisti: siamo delle persone all’apparenza nascoste, timide, non amiamo i riflettori a tutti i costi. Ma dietro a questa riservatezza c’è una grande tenacia, siamo grandi lavoratori, abituati a raggiungere gli obiettivi con il sacrificio e con la costanza. In lui rivedo questa determinazione silenziosa, ma efficace".

Il giudizio sul suo operato è positivo?

"Assolutamente. Per me, Acquaroli ha fatto un buon lavoro in tutti i settori in questi anni. Ha governato con serietà e concretezza, e i risultati si vedono. Perciò ho deciso di appoggiare il suo progetto con convinzione".

Parliamo di sport, il suo mondo. Le Marche sono una fucina di talenti, pensiamo a Gimbo Tamberi o Sofia Raffaeli. Qual è la sua visione per lo sport regionale?

"È vero, le Marche negli ultimi anni hanno espresso tantissimi atleti importanti, veri fuoriclasse che ci rendono orgogliosi. Sono il nostro fiore all’occhiello e vanno sostenuti. Ma la mia attenzione non è soltanto per l’agonismo di vertice. Dobbiamo partire dalla base, creare le condizioni perché tutti possano praticare sport. Penso ai ragazzi che attraverso lo sport imparano valori fondamentali, ma penso anche alle persone più avanti con l’età. Lo sport è prevenzione, salute e benessere. Dobbiamo lavorare per questo".

Come sta vivendo questa campagna elettorale a livello personale?

"È un mondo molto esposto, lontano dalla concentrazione della pedana".

Come ha reagito la sua famiglia?

"Mi sostiene, anche se conosce bene la mia natura molto riservata. Devo ammettere che non li metto al corrente di ogni impegno elettorale (e sorride). Mia figlia, che ha vent’anni, mi appoggia pienamente. Vorrei tanto che si appassionasse alla politica e capisse l’importanza di partecipare. Credo sia fondamentale per le nuove generazioni".

Prima di lei, altre grandi atlete hanno scelto la politica. Un esempio su tutte Valentina Vezzali, anche lei schermitrice e jesina. Sente un parallelismo?

"No, non voglio fare parallelismi con le mie colleghe. Ognuna ha la sua storia, il suo percorso e le sue motivazioni. Rispetto le loro scelte, ma questa è la mia strada ed è legata unicamente al desiderio di fare qualcosa di concreto per le Marche".