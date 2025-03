Il dilemma famiglie: "La casa sia un diritto, non solo un affare"

Più affitti brevi per i turisti, meno case per le famiglie. A lanciare l’allarme è Gabriele Belfatto, segretario della sezione pesarese del Sunia, il sindacato unitario nazionale degli inquilini e assegnatari.

Quali prospettive trova di fronte a sé chi sta cercando una casa in affitto?

"Il quadro è molto difficile. Stiamo assistendo ad una tendenza sempre più marcata verso una diminuzione degli immobili a disposizione con un rialzo dei prezzi dei canoni concordati e un’impennata per quelli a canone libero. La casa deve essere un diritto e non un affare. Purtroppo il mercato, con tutto un proliferare anche di agenzie dedicate, si sta muovendo attorno alla narrazione che conviene di più affittare d’estate piuttosto che tutto l’anno, quindi chi cerca una locazione trova soprattutto offerte di contratti transitori, da settembre a maggio, che impediscono ogni prospettiva di stabilità".

Questo scenario riguarda soprattutto la zona costiera?

"Purtroppo si sta espandendo a macchia d’olio anche nei quartieri periferici, fino a Villa Fastiggi, ma anche nei paesi dell’entroterra come Candelara e Novilara, zone da cui per un turista risulta comunque abbastanza comodo raggiungere il mare. Anche ad Urbino la situazione per chi cerca una casa è complessa, nel centro storico ormai abitano solo gli studenti. Per questo, se non si pongono correttivi la situazione nel giro di qualche anno diventerà tragica".

Conseguenze per quanto riguarda gli sfratti ce ne sono?

"Certo che sì. Gli sfratti sono in aumento, soprattutto per morosità dato che spesso il costo della casa incide per il 75% del reddito, ma sono in grande crescita anche quelli per finita locazione, ovvero viene sempre più chiesto agli inquilini di liberare la casa per destinarla ad uso turistico".

Come si può a questo punto invertire la rotta?

"Prima che la situazione diventi tragica, serve una regolamentazione delle attività di affitto breve e turistico precisa e puntuale, come già è stata effettuata in tanti paesi europei e negli Stati Uniti. Chi sceglie di affittare la casa per l’attività turistica deve essere considerato un piccolo imprenditore e deve rispettare una normativa di settore. Guardiamo poi a un nuovo piano casa, visto che l’ultimo è il Fanfani degli anni ’60".

b.g.