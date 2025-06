Il fronte centrodestra: "Referendum flop, segnale alla sinistra. La spallata non c’è"

"La sinistra ha sbagliato a politicizzare troppo questo referendum, sostenendo che in base agli elettori portati alle urne potessero pesarsi le varie forze politiche". Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e meloniano di ferro, cerca di capitalizzare i risultati del referendum in chiave regionale.

Ma scusi, che c’entra il referendum con le regionali? "Non lo dico io. Sono stati loro a dire che questo sarebbe stato il primo test per dimostrare la loro capacità di mobilitazione. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti".

Il referendum può servire come termine di paragone per le regionali, ma le elezioni di Osimo no. Come funziona, scusi? "Beh, Osimo, essendo un’elezione amministrativa, ha delle motivazioni solo locali".

Il centrosinistra parla di sorpasso vicino o già avvenuto: voi che tendenza percepite? "I sondaggi dicono che siamo in vantaggio e che il consenso sta crescendo. Le persone hanno paura del ritorno del vecchio modo di fare politica. Acquaroli ha avviato un cambiamento, che trova riscontro nei dati oggettivi. Questi dati sono tangibili e documentati non da noi, ma da organismi terzi. A partire dal 10% di prestazioni sanitarie in più rispetto al 2019".

Non vorrà addirittura trasformare la sanità in un vostro cavallo di battaglia, nonostante le polemiche? "Lo dicono i numeri. Siamo la quinta regione per livelli essenziali di assistenza. E tutto questo senza aver aumentato le tasse. Ciò dimostra la capacità di chi ha governato la Regione. Il G7 Salute si è svolto nelle Marche e Torrette per tre anni è stato il migliore ospedale d’Italia. Ci sono alcuni problemi, all’interno della sanità, che riguardano tutta Italia, ma le criticità maggiori nelle Marche hanno come responsabile la precedente giunta di centrosinistra".

Ricci a questo punto vi contesterebbe: a forza di dare colpa a chi c’era prima, arriverete a Garibaldi. "Non serve arrivare a Garibaldi, basta tornare a Ceriscioli. E i marchigiani lo sanno bene. Lo sa anche Ricci, che proprio per questo fece di tutto per non ricandidarlo".

La sanità sarà comunque un campo di battaglia. Al di là di questo, su che cosa focalizzerete la campagna elettorale? "Il fatto che non siano state aumentate le tasse è fondamentale, in un momento particolare per tante famiglie. Siamo tra le poche Regioni a non avere messo le mani nelle tasche della gente. Inoltre, siamo la prima Regione per spesa dei Fondi sociali europei e terza per i Fesr. Questi sono obiettivi sui cui fare leva anche nella prossima gestione, perché ogni spesa sprigiona anche investimenti privati. Nelle Marche abbiamo oltre mille cantieri per investimenti complessivi di 4,5 miliardi di euro, tre e mezzo dei quali intercettati proprio grazie al presidente Acquaroli. Nel Pesarese, è stata sbloccata la galleria della Guinza, che era l’eterna incompiuta di chi ha governato prima di noi. La Pedemontana, inoltre, era solo un sogno e ora è realtà. Sono stati ottenuti grandi risultati anche per la Salaria, con investimenti storici per collegare il sud delle Marche con Roma. Insomma, non parliamo di un libro dei sogni, ma di obiettivi raggiunti in maniera concreta. E anche il fatto che ci sia un trend in clamorosa crescita sul fronte del turismo la dice lunga su come ha lavorato la giunta Acquaroli".

Però lo ammetta: la campagna elettorale a tutto gas di Ricci è difficile da contenere. "Tutt’altro. Dopo una campagna piena di slogan, i numeri li danno molto sotto. D’altronde, litigano ancora prima di iniziare a stare insieme. Una conflittualità continua, che spaventa i cittadini e li allontana dalla partecipazione. Credo che anche questa possa essere una chiave di lettura. La poca partecipazione al referendum, nelle Marche, è stata anche dettata dal fatto che le persone non condividono questo modo di fare politica del centrosinistra e soprattutto non vogliono fermare il cambiamento avviato da Acquaroli in questi ultimi cinque anni. E vedrete che non lo fermeranno".

Matteo Porfiri