Il fronte centrosinistra. Ricci gioca d’anticipo: ecco la sede ad Ancona: "Coalizione, ci siamo"

"Si parte!" è lo slogan sul manifesto, ma semmai è una (ri)partenza, l’ennesima, alla luce dell’attivismo delle ultime settimane. Sottotitolo: un giorno prima di Acquaroli. Nel più classico degli anticipi l’eurodem Matteo Ricci pianta bandierina e quartier generale per le regionali nel capoluogo (Galleria Dorica, via Marsala 15), dando appuntamento per l’inaugurazione a favore di taccuini giovedì (dalle 18), guarda caso (ma non è un caso) alla vigilia della data zero della campagna elettorale del governatore uscente, che invece ha scelto l’Eurosuole Forum di Civitanova per un debutto muscolare con tutto il centrodestra. La marcatura (reciproca) è a uomo. Ad Ancona, Ricci presenterà la nuova campagna di comunicazione, claim compreso, anche se al momento è top secret. "Sarà una campagna fresca, nuova, non la solita campagna politica, a dimostrazione che noi vinciamo se siamo popolari, perché essere popolari è l’unico modo per battere i populisti", il refrain.

CAMPO LARGOAvanti popolo, dunque, ma prima c’è una coalizione da comporre e sigillare sul programma. Ieri sera, al termine di una riunione con le "forze politiche e civiche al tavolo per il cambiamento", Ricci ha annunciato per sabato la firma dell’intesa per l’alleanza di centrosinistra. "Ci siamo quasi – ha detto –. Mancano gli ultimi dettagli da limare e i passaggi formali da fare. Sabato (14 giugno, ndr), si firma. Un grande lavoro di squadra, 51 pagine di programma condiviso, tredici forze politiche e civiche protagoniste. I progressisti, i riformisti e i civici al lavoro per le Marche". Prima ancora la stoccata lanciata all’altro campo dal palco della Festa dell’Unità Marche, l’altra sera. "Quelli che si accontentano della mediocrità di questi anni stiano pure dall’altra parte, quanti vogliono cambiare, invece, sono bene accetti – ha aggiunto –. Non a caso, stiamo aggregando forze progressiste, riformiste e tanto civismo". Ma all’appello nel campo largo manca ancora Azione di Carlo Calenda, che dopo l’exploit del congresso, e repentina correzione di rotta, s’è inabissata in attesa di definire una strategia per le elezioni nelle Marche. Ricci ha fiducia, almeno a parole. "Penso che l’elettorato di Azione nelle Marche sia già orientato per il cambiamento e speriamo che passo dopo passo, l’alleanza si possa allargare anche a loro", ha detto.

LA PROMESSAC’è addirittura tempo per un altro titolo. "Ci impegneremo per le Marche e i marchigiani, affinché le persone che lavorano direttamente o indirettamente per la Regione non possano essere pagate sotto ai 9 euro all’ora, perché sotto questa cifra non si può parlare di lavoro". Sipario.

ale. cap.