Il fronte del centrodestra. Gelmini chiama i moderati: "Saranno voti decisivi"

"In questi cinque anni è stato impostato un lavoro differente, che non va interrotto. È essenziale che tutti i moderati vadano a votare, saranno i loro voti che decideranno l’esito delle elezioni". La senatrice di Noi Moderati, Mariastella Gelmini, ieri da Urbino – la prima tappa di un tour nelle Marche che ha toccato diversi Comuni, fino al Fermano – ha parlato a tutto campo delle direttrici del suo partito, del buon operato della coalizione di centrodestra e soprattutto dell’importanza di recarsi alle urne. "Non si può tornare indietro, non si possono abbandonare tutti i progetti improntati nel corso di questi cinque anni – ha detto la senatrice ed ex ministra –. A decidere queste elezioni saranno specialmente gli elettori moderati, che faranno la differenza, ne sono certa. Abbiamo messo in campo nella nostra lista tanti uomini e tante donne per rendere più competitiva questa regione, per andare dritti sulle infrastrutture, sulle famiglie e sui giovani. Ecco, potremo fare ancora di più nei prossimi cinque anni: abbiamo la possibilità di continuare con il cambiamento, con una visione liberale, improntata sul lavoro, sull’artigianato e sul saper fare delle Marche".

Tra i punti chiave, per Noi Moderati, c’è l’attenzione nei confronti del disagio giovanile. "È una emergenza non ancora ascoltata e rispetto alla quale è importante dare delle soluzioni – ha aggiunto Gelmini –. Nella stagione dei social network, nella quale i giovani spesso stanno chiusi nelle loro stanze con un tablet in mano, c’è bisogno di riprendere la socialità, la capacità di stare insieme, il senso di comunità, e allora gli oratori sono per tutte le famiglie un luogo sicuro dove i figli possono fare sport, stare con gli amici, giocare. Insomma, un luogo di inclusione. Nella legge di bilancio abbiamo sostenuto e sosterremo queste realtà, che anche in questa regione partecipano a bandi e creano progetti altamente inclusivi e formativi".

Gelmini ha poi guardato al lavoro fatto nel primo mandato di Acquaroli e ha promosso il governatore uscente a pieni voti. "Ha strappato le Marche al centrosinistra e ha creato tantissimo, con un cambio di passo evidente – ha aggiunto la senatrice –. Noi dobbiamo riuscire a motivare i nostri elettori, convincerli dell’importanza della posta in gioco, dell’essenzialità del loro voto, perché davvero in questa circostanza ogni voto è importante e sono importanti i voti dei moderati, degli elettori centrali dello schieramento. Noi siamo convinti che con Noi Moderati, con Maurizio Lupi e le nostre liste, con i nostri candidati e con il lavoro che è stato fatto sul territorio, noi possiamo fare la differenza. Dobbiamo portare le persone al voto, perché l’affluenza è il vero pericolo. E le Marche non possono tornare indietro".