Il fronte del centrodestra. Giovanna Trillini in campo: "L’orgoglio delle Marche"

Stavolta la rincorsa sulla pedana, per lei, sarà un po’ più lunga del solito. E anche il campo di gara traslerà da un palazzetto, dove ha vinto tutto, a un palazzo vero e proprio: Palazzo Leopardi, Ancona. Sede del Consiglio regionale delle Marche, dove ambisce a entrare, ed è il caso di dirlo, "in punta di fioretto". Ecco Giovanna Trillini, ufficialmente della partita alle elezioni regionali del 28 e del 29 settembre nel collegio anconetano. A confermare le indiscrezioni riportate sulle colonne del Carlino già alla metà di luglio, è stata – ieri – la civica con cui la fiorettista jesina, tra le più vincenti della storia italiana, correrà, ovvero la lista "I Marchigiani per Acquaroli", che sostiene il governatore uscente di centrodestra, Francesco Acquaroli.

Prima il palmares. "Cresciuta al Club Scherma Jesi con il maestro Ezio Triccoli, a soli 16 anni vinse il titolo italiano assoluto, avviando una carriera straordinaria – ricorda la lista civica –. Alle Olimpiadi ha conquistato quattro ori, un argento e tre bronzi, diventando la prima schermitrice a medaglia in cinque edizioni consecutive, da Barcellona 1992 a Pechino 2008. A questi successi si aggiungono nove titoli mondiali e quattro Coppe del Mondo. Nel 2008 riceve l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un percorso che parte dalla Vallesina e arriva ai vertici mondiali, simbolo di orgoglio per le Marche e per l’Italia". Poi le ambizioni. "Oggi (Trillini, ndr) porta con sé la determinazione e la disciplina, distinguendosi per serietà, rigore e capacità di lavorare per obiettivi – scrivono ’I Marchigiani per Acquaroli’ –. Tra le sue esperienze ci sono il ruolo di consigliere federale e di membro della giunta del Coni, competenze che uniscono sport e politica e che ora mette a disposizione della comunità. La candidatura nasce in continuità con il percorso avviato dall’amministrazione regionale, con l’intento di arricchirlo con innovazione, metodo e visione, valorizzando la persona e i valori che da sempre la contraddistinguono". Giovanna Trillini proverà a farlo a sostegno di Francesco Acquaroli, il presidente che ha già incassato nelle settimane scorse l’endorsement dell’ex ct della nazionale azzurra, Roberto Mancini.

L’asse capoluogo-Jesi, quindi, si conferma caldo. Con un’altra sportiva, Trillini, pronta a percorrere la strada della politica, dopo la discesa in pedana – ormai più di dieci anni fa – della concittadina Valentina Vezzali, un’altra stella sbocciata nella scuola jesina della scherma. Nel 2013 Vezzali fu eletta deputata con "Scelta civica per l’Italia" dell’allora premier Mario Monti, nel 2021 divenne sottosegretario con delega allo sport nel governo guidato da Mario Draghi e infine, nel 2022, aderì a Forza Italia, poco prima delle politiche.

