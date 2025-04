Il fronte del centrodestra: "Governatore trasparente, sinistra prenda esempio"

Picconare l’Atim per colpire il bersaglio grosso – leggasi il governatore Francesco Acquaroli – in vista delle elezioni regionali, e ribaltare il campo con un caso da opporre a un altro caso, deflagrato in casa stavolta: l’Atim in Regione contro Affidopoli a Pesaro, l’inchiesta della Procura per concorso in corruzione e falso di cui s’è subito appropriata la narrazione del centrodestra (anche in chiave elettorale). È questa la strategia del Pd, che ora sul pasticcio dell’Atim cerca e vuole un bagno di sangue (politico) per il centrodestra in Consiglio regionale. Dalle parti della maggioranza l’hanno capito già dalle prime bordate in volo all’indirizzo del governatore, e non è un caso che il tiro contraereo sia scattato subito, mirando anche qui al bersaglio grosso, il candidato dem (e del centrosinistra) alle regionali, Matteo Ricci. Sarà il leit motiv – al veleno – di tutta la campagna elettorale.

"L’unica riflessione che doveva fare il Pd era riconoscere e apprezzare l’azione di grande trasparenza, serietà istituzionale e responsabilità del presidente Acquaroli nell’istituire la commissione di verifica amministrativa sugli atti di Atim, trasmettendo i risultati alla Corte dei Conti e all’Anac, e indicando azioni correttive in piena trasparenza", è il fuoco di sbarramento di Andrea Putzu, consigliere regionale e fedelissimo del governatore Acquaroli.

È lui a parlare per Fratelli d’Italia, e la palla finisce subito dall’altra parte, e poi in tribuna. "Una differenza sostanziale e innegabile, totalmente opposta rispetto all’atteggiamento tenuto dal loro candidato (del Pd, ndr) Matteo Ricci – affonda Putzu –, che non perde occasione per dare lezioni agli altri, ma per primo scappa di fronte alle proprie responsabilità, quelle sì politiche, sul caso Affidopoli. Un’inchiesta che sta portando alla luce il sistema di affidamenti messo in piedi al Comune di Pesaro da suoi uomini di fiducia e che vede già indagati il suo ex capo di gabinetto e uno dei collaboratori più stretti da lui nominato nel suo staff. Ma Ricci da mesi, mentre si autoproclama competitor alle regionali con eventi e grandi annunci, dall’altra continua a fuggire senza dare alcuna spiegazione ai cittadini e senza presentarsi nonostante le ripetute convocazioni di fronte alla commissione comunale istituita per fare luce sulla vicenda".

"Un amministratore che si candida a presidente della Regione dovrebbe prima di tutto dimostrare responsabilità politica e trasparenza, così come ha fatto senza esitazione Acquaroli – scrive ancora Putzu –. Invece di dare lezioni, il Pd dovrebbe tacere e prendere esempio".

Per la Lega si muove il capogruppo Renzo Marinelli, ma il refrain è lo stesso. "Rimandiamo al mittente le accuse di Pd e minoranza sulla vicenda Atim. Ricordo a chi ha più di una trave nell’occhio, basti pensare alle più note vicende pesaresi, che agitare la pagliuzza Atim non basterà a nasconderla – ribatte Marinelli –. Sull’Atim l’unica nota da segnalare è l’azione di grande responsabilità e trasparenza del presidente Acquaroli, che ha voluto istituire la commissione di verifica amministrativa e trasmettere gli esiti dei lavori alla Corte dei Conti e all’Anac e alla nuova direzione dell’agenzia per le azioni correttive possibili. Il centrodestra ha fatto della responsabilità e della trasparenza le regole della propria azione di governo in Regione e Acquaroli ne è il primo e più convinto interprete".

Poi il contrattacco. "Il Pd, che a ogni piè sospinto pontifica e da lezioni, avrebbe dovuto prendere esempio dall’operato del governatore, un’azione voluta anche a tutela dell’agenzia, strumento fondamentale per la promozione e internazionalizzazione del territorio, di cui sono dotate tutte le altre regioni. E infatti i risultati per le Marche, che in questi ultimi anni hanno registrato record di presenze turistiche e aumenti a doppia cifra di stranieri, sono subito arrivati".