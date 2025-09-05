Il fronte del centrodestra. Lupi: saremo la sorpresa: "Noi Moderati in giunta"

CIVITANOVA (Macerata)Sceglie il Club Vela di Civitanova la lista "Noi Moderati" per presentare i candidati alle regionali, quasi a voler cercare in riva al mare quel vento in poppa che i vertici del partito, Maurizio Lupi e Mariastella Gelmini, dalla terrazza del ristorante affacciata sull’Adriatico preconizzano: "Saremo la sorpresa di questa tornata elettorale e avremo sicuramente un nostro esponente in Consiglio regionale". Su questo proclama batte anche Alessandro Colucci, responsabile organizzativo del partito, e si spinge a dire: "Noi Moderati sarà il valore aggiunto della coalizione e saremo presenti nella giunta delle Marche, questo è l’obiettivo per tutti noi". Il candidato presidente del centrodestra, Francesco Acquaroli, pur annunciato, è riuscito a raggiungere Civitanova soltanto a evento terminato.

Ma, gremiti gli spazi del ristorante del Club e oltre, almeno nella battaglia delle presenze Lupi vince il derby con Antonio Tajani, arrivato due giorni prima e che non è riuscito a riempire il teatro Cecchetti. "Noi Moderati" ha trainato supporter da tutte le Marche, approdati sulla costa anche con un pullman, in scia ai candidati di tutte le province. Lupi ha caricato la platea accennando ai risultati delle tornate elettorali "dell’Umbria, dove abbiamo preso il 3%, e di Genova, dove abbiamo ottenuto l’8%. Quindi, dico che c’è lo spazio per crescere e tutto è affidato all’entusiasmo dei nostri elettori, per questo dico che Noi Moderati sarà la sorpresa di queste elezioni". "Porteremo al tavolo regionale le priorità del lavoro e degli stipendi, e non parlo del salario minimo ma del salario giusto – ha detto Lupi –. La sanità? Se le liste di attesa non sono ridotte dalle Regioni, chiederò al governo che si intervenga con dei poteri commissariali".

Ha poi citato una frase di Cesare Balbo – patriota e politico, primo presidente del consiglio nel Regno di Sardegna – per aizzare i suoi: "Diceva che solo i codardi prima di scendere in battaglia chiedono quale sarà l’esito, mentre i coraggiosi chiedono solo dove sta il campo di battaglia". Dalla senatrice Gelmini un intervento mirato a smontare i rumors sul vento elettorale. "Si dice che i sondaggi solleticano la sinistra. Non è vero – ha detto –. Può darsi che tutti i risultati ottenuti dalla giunta Acquaroli non siano visibili, ma la sinistra ha lasciato un deficit di infrastrutture e molte criticità sul piano della sanità. Allora c’è bisogno di lavorare per consolidare il cambio di passo con altri cinque anni di governo del centrodestra nelle Marche". Quindi il richiamo alla accelerazione sulla caccia al voto. "Questa sarà una partita che si giocherà su pochi voti – ha aggiunto –. È fondamentale l’impegno di ognuno di noi e sono convinta che dalle Marche arriverà la vittoria e anche un segnale di inversione rispetto all’astensionismo".