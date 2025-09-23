Il fronte del centrosinistra. Conte e l’allarme lavoro: "Ma il governo non vede"

JESI (Ancona)

"Trovatemi un’opera che Acquaroli ha concluso con i fondi del Pnrr. È stato speso poco più del 20% di questi fondi, sprecando un’opportunità". Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento Cinque Stelle, ieri a Fabriano, Jesi e Castelfidardo, durante il tour elettorale nelle Marche in vista delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre. "Migliaia di marchigiani stanno rinunciando alle cure, la situazione della sanità è sotto gli occhi di tutti – ha detto Conte –. La disoccupazione e l’esplosione della cassa integrazione sono cose che la premier Meloni e il governo non vogliono vedere". "Quando ci sono le campagne elettorali, il governo ci abitua a promesse mirabolanti", ha aggiunto il leader dei Cinque Stelle a margine dell’incontro dal titolo "Crisi occupazionali e futuro del lavoro a Fabriano".

"Ora si vota – ha aggiunto – e il governo si presenta tutto insieme promettendo la Zes con milioni su milioni. Se i milioni ci saranno, li gestiremo oculatamente, a partire dalla sanità e dal rilancio del tessuto produttivo".

E ancora. "Meloni si esalta per le valutazioni delle Agenzie di rating, mentre quando era all’opposizione le demonizzava, e poi descrive una realtà del Paese che non esiste – ha attaccato l’ex premier –. Noi siamo qui per toccarla con mano. Pensate che a Fabriano su 30mila abitanti ci sono 3.500 disoccupati, perché ci sono trenta mesi di crollo della produzione industriale in tre anni di governo e l’esplosione della cassa integrazione. Sono cose che Meloni e il suo governo non vogliono vedere. Noi, con le nostre misure, spingiamo perché ci sia un intervento a favore del potere d’acquisto, un salario minimo, delle misure che tengano conto realmente della realtà economica del Paese, e non del mondo edulcorato al quale si aggrappa questo governo".

Tanti i temi affrontati, tutti volti ad attaccare il governo in carica. "Nel fine settimana, vari Paesi hanno riconosciuto lo Stato di Palestina, compresa la Gran Bretagna, mentre la nostra Meloni era in televisione a parlare di pastarelle e poi si è presentata anche dai giovani del suo partito, invitandoli ad avere coraggio: quello che lei non ha quando si tratta di scelte doverose e necessarie come in questo caso". Per Conte, la premier "non vuole scontentare il suo alleato e amico Netanyahu, e non dispiacere Washington". Conte ha poi raggiunto il centro storico di Jesi per una "passeggiata lungo corso Matteotti fino in piazza della Repubblica", dove tanti giovani si sono fermati a farsi un selfie con il leader pentastellato. A Castelfidardo, città amministrata dai Cinque Stelle, Conte ha visitato la palestra e la scuola media in fase di completamento, per poi vedere all’opera i volontari della Croce Verde nel primo giorno di attività al Polo della sicurezza. Opere che "non avrebbero visto la luce senza i fondi Pnrr".