Il futuro del Sanzio. L’aeroporto fa gola. Ora per l’acquisto spunta fondo arabo

Da un fondo di investimenti a un altro, ma questa volta di settore: è il futuro che potrebbe regalarsi nei prossimi mesi l’Aeroporto delle Marche o Ancona International Airport che dir si voglia. Sia chiaro, non è una suggestione, ma qualcosa di molto concreto e che ha visto muovere già i primi passi. Tanto che gli emissari del fondo arabo interessato a investire nello scalo marchigiano sono già sbarcati per prendere i primi contatti, da quelli politici a quelli più prettamente tecnici. Insomma, un momento di fermento per l’aeroporto, che pochi giorni fa ha visto il suo amministratore Alexander D’Orsogna salire sul ponte di comando dell’Enac con la nomina da parte del Consiglio dei ministri a direttore generale dell’Ente nazionale dell’aviazione civile. Un bel colpo sia per il manager che per la Regione Marche, che può contare sugli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni dallo scalo, che poi hanno sicuramente favorito D’Orsogna nella scalata ai vertici di Enac. Una nomina che ha potuto sicuramente contare anche sull’avallo del governatore Francesco Acquaroli, che adesso dovrà gestire anche l’eventuale passaggio di proprietà.

E su questo aspetto il fondo arabo avrebbe già giudicato molto positivamente l’Aeroporto delle Marche. Tanti i punti a favore: la lunghezza della pista (tre chilometri), che permette di far atterrare qualsiasi tipo di aereo, il ruolo in chiave nazionale del settore cargo, i progetti messi in campo a partire da quelli relativi al settore aerospaziale e poi le potenzialità della struttura, per la quale è stato già realizzato un progetto di ampliamento.

E se questo non bastasse, gli emissari hanno condiviso il progetto sul quale il presidente Acquaroli ha puntato fin dal suo insediamente: la sinergia tra aeroporto, porto e interporto, quel polo intermodale che fa gola a chi del settore ha fatto il proprio core business. Senza sottovalutare la vicinanza dell’autostrada e la ferrovia, che ha proprio una fermata dedicata. Insomma, le basi ci sono tutte. Ora il passaggio successivo è aprire un confronto con l’attuale proprietario dello scalo, ovvero il fondo anglo-svedese Njord Partners, che detiene poco meno del 92% delle quote (il resto è nelle mani della Regione) e ha tutte le intenzioni di cedere la partecipazione.

Una trattativa che potrebbe prendere piede già dalle prossime settimane con una particolare attenzione anche da parte della politica romana. L’arrivo dei fondi arabi era in qualche modo previsto dopo le missioni della premier Meloni in quei Paesi negli ultimi mesi, dove si è parlato proprio del potenziale interesse verso il Bel Paese da parte dei facoltosi arabi e in particolare proprio nel settore delle infrastrutture. Chiudere un accordo per lo scalo anconetano, seppure con un esborso non enorme, rappresenterebbe un primo passo rispetto alle intese trovate mesi addietro. E sicuramente ad avere interessato il fondo arabo ci sono anche i risultati ottenuti dallo scalo negli ultimi tempi. La continua crescita ha portato infatti al record di 600mila passeggeri e anche a un attivo di bilancio che, forse, non si era mai verificato nella storia dello scalo marchigiano. Tutto questo anche grazie ai collegamenti interni e internazionali che D’Orsogna è riuscito a mettere in piedi da quando è arrivato al vertice dello scalo. Al momento sono quattordici le rotte attive, che raggiungono cinque città italiane (Catania, Olbia, Roma, Milano e Napoli) e nove internazionali (Cracovia, Tirana, Monaco, Dusseldorf, Bruxelles, Londra, Parigi, Barcellona e Madrid) grazie alla presenza nello scalo di compagnie come Volotea, Lufthansa, Ryanair, Wizz Air, e Sky Alps per i voli di continuità territoriale. E si continua a lavorare anche per riattivare, almeno per l’estate, il collegamento con Atene e inserire quello con Palermo.